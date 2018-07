El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha admitido que el resultado obtenido en las elecciones andaluzas, donde ha conseguido 33 escaños frente a los 47 del PSOE, no es el que esperaban, pero se ha mostrado convencido de que "más pronto que tarde" habrá un cambio en el Gobierno de la Junta, aunque ahora el PP se queda sin posibilidad de formar gobierno.



En comparecencia de prensa, Moreno ha felicitado a los partidos que han logrado representación parlamentaria y a la candidata socialista, Susana Díaz, como ganadora, pero ha advertido de que los andaluces han optado por un Parlamento "mucho más fraccionado y plural", donde es necesario "dialogar, escuchar y buscar puntos de encuentro".



Ha manifestado que se ha demostrado que el adelanto de los comicios no buscaba la estabilidad, sino "un interés electoral", y ha reclamado que los plazos de constitución del Parlamento y del nuevo Gobierno "sean lo más breves posibles porque los andaluces no entenderían que tras las prisas no hubiera celeridad en gobernar".