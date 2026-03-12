Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La Agencia Internacional de la Energía libera millones de barriles de petróleo"

La preocupación por el bloqueo del estrecho de Ormuz, las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y España y el nuevo sistema del Gobierno para vigilar los discursos de odio en redes sociales centran la actualidad. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

La AIE libera reservas de petróleo ante el bloqueo de Ormuz

Lo primero es la preocupación mundial por el bloqueo del estrecho de Ormuz y el impacto que podría tener si se prolonga en el tiempo sobre la economía global.

Un día después de que la petrolera saudí Aramco calificara la situación como una auténtica catástrofe, los 32 países que forman parte de la Agencia Internacional de la Energía —entre ellos Estados Unidos— han anunciado la liberación de 400 millones de barriles de crudo, prácticamente una cuarta parte de sus reservas estratégicas.

Hasta ahora estas reservas solo se habían utilizado en cinco ocasiones: durante la primera Guerra del Golfo en 1991, tras los huracanes Katrina y Rita en 2005, durante la crisis libia de 2011 y en dos ocasiones en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, nunca se había anunciado una liberación de petróleo de esta magnitud. Falta por conocer a qué ritmo se pondrá en circulación para comprobar su capacidad real de compensar el petróleo que ha dejado de transitar por Ormuz.

La vicepresidenta española Sara Aagesen hablaba ayer de un plazo de noventa días para completar el proceso, mientras que el presidente francés Emmanuel Macron hacía cálculos para una liberación mucho más rápida, en torno a veinte días.

El objetivo es evitar que el precio del barril se dispare por el miedo al desabastecimiento, aunque los expertos coinciden en que sustituir de forma permanente el petróleo que deja de pasar por Ormuz sería prácticamente imposible.

Nueva crítica de Trump a España por las bases militares

Por tercera vez desde que comenzó la guerra, Donald Trump ha arremetido contra España por la decisión del Gobierno de no autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota. Hace una semana calificó a España de "loser" y criticó el papel de nuestro país como aliado. También aseguró que la contribución española a la OTAN es insuficiente, centrando sus críticas en el presidente Pedro Sánchez.

Al mismo tiempo elogió a los españoles, pero llegó a amenazar con romper relaciones comerciales. Ayer repitió prácticamente las mismas declaraciones palabra por palabra. Como la semana pasada, la amenaza no ha tenido consecuencias inmediatas y no se espera que Pedro Sánchez realice una declaración institucional en respuesta, más allá de mantener su posición contraria a una implicación directa en el conflicto.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha matizado su discurso sobre el nuevo orden mundial. Aunque no ha criticado el ataque liderado por Trump y Netanyahu, ahora sí defiende que Europa debe actuar como garante del orden internacional.

A finales de la próxima semana se celebrará un Consejo Europeo y el objetivo de los Veintisiete es evitar que se proyecte una imagen de división tras las discrepancias de los últimos días.

En Bruselas ya se estudia un paquete de ayudas económicas en caso de que la guerra se prolongue. El Gobierno español también analiza medidas similares, aunque sin urgencia, ya que —según explicó la vicepresidenta Aagesen— la situación dista mucho de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania.

El Gobierno crea HODIO para vigilar el discurso de odio en redes

En el ámbito nacional, el Gobierno ha anunciado la creación de HODIO, con hache, un mecanismo destinado a medir la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en redes sociales.

El presidente Pedro Sánchez ha explicado que esta herramienta se basará en criterios académicos y que sus resultados serán revisados por expertos, aunque de momento no se han detallado ni los indicadores concretos ni el funcionamiento del sistema.

Con los datos obtenidos, el Ejecutivo elaborará un ranking de redes sociales en función del volumen de contenidos considerados como incitación al odio. El objetivo es que las plataformas que aparezcan en los primeros puestos de ese ranking puedan ser sancionadas económicamente.

El Gobierno sostiene además que desde que Elon Musk compró Twitter los discursos de odio en esa red social habrían aumentado un 50%. Este mecanismo HODIO se centrará exclusivamente en los contenidos publicados en redes sociales y no se aplicará ni a los discursos pronunciados en mítines políticos ni a otras intervenciones públicas.