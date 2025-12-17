Requisitos y cómo solicitar la ayuda de 100 euros para gafas y lentillas del Plan Veo

El Plan VEO, la iniciativa impulsada por el Ministerio de Sanidad destinada a financiar las gafas y lentillas para los menores de 16 años, ya ha entrado en vigor, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). El presupuesto total es de 48.235.000 millones de euros frente a los 47.775.000 millones iniciales.

El objetivo es ayudar a financiar las monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes graduadas orgánicas con antirreflejantes, lentes de contacto de material hidrofílico o gas permeable y la solución líquida para lentes de contacto necesaria para su mantenimiento.

Requisitos y cómo solicitar la ayuda

El principal requisito es la edad. Solo pueden acceder a la ayuda los menores de 16 años. Teniendo esto claro, hay que tener en cuenta lo siguiente:

Los niños de cinco años o menos tendrán que acudir a un profesional de oftalmología o de óptica-optometría del Sistema Nacional de Salud (SNS) o de la sanidad privada, que le dará una receta que le permitirá acudir a una de las 2.300 ópticas adheridas al plan.

tendrán que acudir a un profesional de oftalmología o de óptica-optometría del Sistema Nacional de Salud (SNS) o de la sanidad privada, que le dará una receta que le permitirá acudir a una de las 2.300 ópticas adheridas al plan. Los niños de seis años o más pueden seguir el mismo procedimiento que los de cinco o menos, o acudir directamente a una de las ópticas que formen parte del Plan para someterse a una prueba que determinará la corrección visual que necesitan.

La receta facilitada por esos profesionales debe incluir la identificación del sanitario, el nombre del centro donde se haya hecho y la fecha de validez.

Para pedir la ayuda, los padres, madres o tutores de los niños tienen que rellenar la solicitud que se encuentra en el Anexo I del convenio (publicado en el BOE). Después, en la óptica se deberá presentar este anexo, así como la receta junto con el nombre y apellidos del menor y de su padre, madre o tutor; el número de DNI del menor y del responsable, el número de la Tarjeta Sanitaria Individual. Finalmente, el profesional introducirá toda esa información en la web del Plan Veo para continuar con el trámite.

Si se quiere acceder a la ayuda por segunda vez será necesario que haya pasado un año desde la primera. Tendrá que someterse a una revisión con un profesional de oftalmología, con un profesional de óptica-optometría o en una óptica adherida al plan.

Qué pasa si el coste del sistema es superior a los 100 euros

En el caso de que el sistema de ayuda visual sea superior a los 100 euros, el solicitante deberá abonar la diferencia entre dicha cantidad y lo que cueste el sistema.

Cabe destacar que el Plan Veo es compatible con otras subvenciones, ayudas o recursos siempre y cuando no se superen esos 100 euros. Para ello, si la persona ha recibido otras ayudas previamente se debe declarar la cuantía recibida y el Plan Veo aportará la diferencia entre esa ayuda y los 100 euros.