Renfe lanza billetes a precios especiales para viajar en Semana Santa: requisitos y cómo conseguirlos

La compañía ferroviaria ha puesto en marcha una oferta especial para todos aquellos que quieran viajar esta Semana Santa. Será aplicable a partir del 27 de marzo y estará vigente hasta el 6 de abril, ambos inclusive.

La promoción sirve para viajar en AVE con precios desde 33 euros y en Avlo desde 19 euros. Además, aquellos viajeros que formen parte del programa de fidelización 'Más Renfe' podrán beneficiarse del ahorro acumulado en puntos.

Dichos billetes están disponibles en la web desde el pasado 20 de marzo y podrán adquirirse hasta el próximo 5 de abril. Asimismo, Renfe recuerda que al viajar en grupo los viajeros tienen "un 8% de descuento" gracias a la 'Tarifa 4 o más'.

Renfe duplica sus plazas para hacer el Camino de Santiago

Renfe también ha informado de que va a ampliar las plazas para todos los que quieran hacer el Camino de Santiago durante la Semana Santa 2026. Según ha detallado, en algunos trayectos han duplicado las plazas para que nadie se quede "sin disfrutar de una experiencia única".

Por tanto, aquellos que busquen algo de aventura ya pueden hacerse con los billetes para viajar entre Madrid y Sarria en los días 27, 28, 29 de marzo, 2, 4 y 5 de abril; y entre Sarria y Madrid los días 5 y 6 de ese mes.