Reforma laboral: ¿Qué partidos la apoyan y qué partidos votarán en contra?

Se acaba de poner en marcha en el Gobierno la cuenta atrás. Este mismo jueves se vota en el Congreso la convalidación de la reforma laboral, que permitiría dejar atrás la normativa aprobada por el PP en 2012 en materia de empleo, sin embargo, hasta la última hora del pasado miércoles no se sabía si conseguirá salir adelante, ya que varios partidos no habían confirmado su voto o incluso se estaban produciendo las últimas negociaciones ahora mismo.

Claves de la reforma laboral: menos temporalidad, ultraactividad indefinida y prevalencia de los convenios colectivos

La nueva reforma laboral introduce el mecanismo estructural de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) llamado 'Mecanismo RED' para reducir jornada o suspender empleo.

Además, el contrato siempre será indefinido salvo por la sustitución de un trabajador o por circunstancias de la producción, entendidas como incremento ocasional e imprevisible y oscilaciones de la actividad, incluyendo vacaciones anuales.

Cuando se utilicen los contratos temporales para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada, la duración será de un máximo de 90 días en el año y no se podrá encadenar otro contrato. Para el resto de circunstancias de la producción la duración del contrato no podrá ser superior a seis meses, con la posibilidad de ampliarlos hasta un año.

En relación a la subcontratación, el texto establece que el convenio colectivo sectorial será el de la actividad desarrollada, con independencia de su objeto social y forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. No obstante, cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará en los términos establecidos en la nueva reforma laboral, de manera que el convenio sectorial prevalecerá sobre el de empresa en materia salarial.

En materia de negociación colectiva, se recupera la ultraactividad indefinida, de manera que, cuando haya cumplido su vigencia el convenio colectivo y no se alcance un acuerdo, seguirá aplicándose, y el convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior, por ejemplo, en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, pero no en materia salarial, en la que prevalecerá el convenio sectorial. Este era uno de los puntos imprescindibles para los sindicatos en la negociación de la nueva reforma laboral.

¿Qué partidos votarán a favor y por qué?

Por ahora, el Gobierno tiene garantizados 154 votos positivos, es decir, los 120 del PSOE y 34 de Unidas Podemos. La formación morada pierde un voto con respecto a sus 35 asientos porque no han querido sustituir el de Alberto Rodríguez por otro candidato.

Más País y Compromís

La negociación de la reforma laboral ha roto, al menos temporalmente, el bloque de investidura, ya que algunos socios votarán no o todavía no han anunciado su intención. Por contra, Más País y Compromís se han sumado a los 'síes' con sus tres escaños. El portavoz de la formación valencianista aseguraba en La Brújula que no se cumplían con las expectativas deseadas pero "era mejor este pequeño avance a seguir con la reforma de Rajoy".

Por su parte, Íñigo Errejón criticaba la falta de ambición del Gobierno, aunque reconocía que "hay puntos importantes como que la contratación sea indefinida o la protección de los convenios colectivos".

Ciudadanos

Una de las sorpresas en las negociaciones tuvo lugar cuando Ciudadanos anunció su intención de que sus nueve diputados votaran de forma afirmativa siempre y cuando "no se tocara ni una coma" del acuerdo entre patronal y sindicatos y "no se cediera al chantaje" de partidos como ERC o EH Bildu. El objetivo de la formación liberal recuperar oxígeno ante unas encuestas que les condenan a la desaparición y mostrar un carácter 'de centro', capaz de pactar a izquierda y derecha.

"Si no se toca ni una coma de ese acuerdo y no se cede al chantaje de Bildu, ERC y toda la patulea de socios nacionalistas de Sánchez, nosotros nos podemos plantear un voto afirmativo que salvaguarde ese acuerdo y que haga que no vayamos a un sistema mucho peor del que ya tenemos", insistía hace días Inés Arrimadas.

Teruel Existe, PRC, CC, PDeCAT, UPN y Nueva Canaria

La vicepresidenta segunda y principal artífice de esta reforma, Yolanda Díaz, aseguraba este martes en el Senado que las formaciones minoritarias Teruel Existe, PRC, CC y Nueva Canaria votarían a favor con sus cuatro diputados, a los que se sumaban después otros cuatro de PDeCAT.

"Por primera vez en España desde que yo tengo uso de razón se ha llegado a un acuerdo entre los empresarios, que contratan y pagan, y los trabajadores. Yo no necesito más", detallaba Miguel Ángel Revilla, secretario general del PRC.

Mientras, Tomás Guitarte, diputado de TE, defendía esta normativa pero echaba en falta mejoras para adaptar esta reforma a "las peculiaridades del trabajo en el sector agropecuario", unas precisiones que esperan que "puedan ir precisándose en regulaciones futuras".

El presidente de UPN, Javier Esparza, anunciaba el mismo miércoles que la formación regionalista apoyaría la reforma laboral con sus dos escaños, y lo haría con "convencimiento" y por "responsabilidad y sentido de Estado".

¿Qué partidos votarán en contra y por qué?

Desde el primer momento, algunos partidos de la oposición aseguraron que votarían en contra de esta reforma, así como algunos socios habituales del Gobierno.

PP, Vox y Foro

El PP ha dejado claro que no pueden votar en contra de su propia reforma laboral aprobada en 2012. García Egea, secretario general de la formación conservadora, apuntaba que "no hay capacidad para mejorar la actual normativa laboral y sacar adelante la modificación pactada por Gobierno y agentes sociales supondría ir a peor. "Toda España espera que actuemos de forma seria", ha destacado. Así, Sánchez y Díaz se despedían de sus 88 escaños, más uno de Foro Asturias.

Por su parte, Vox ha cargado con dureza de forma constante contra este proyecto al que ha llegado a calificar de "un acto de propaganda masiva" y una "burla" de Gobierno, CEOE y sindicatos. 52 nuevos escaños en contra de la reforma.

Consideran que esta reforma "en modo alguno constituyen medidas para crear y garantizar el empleo estable". A su juicio, una reforma laboral "no puede entenderse si no es en el marco de unas medidas completas económicas y fiscales para promover la creación de empleo".

Junts, CUP, Bildu y BNG

Tanto Junts como la CUP, EH Bildu y el BNG confirmaron que sus 12 escaños votarían en contra. Los postconvergentes creen que se trata de "un parche" y las tres formaciones apelaban a la "voluntad política del Gobierno" para "abrir un proceso de diálogo y negociación" con el fin de alcanzar un acuerdo que permita aprobar una reforma laboral "ambiciosa", al considerar que la que se debate estos días "no constituye la derogación" de la de 2012 y la nueva legislación laboral debería abarcar "aspectos troncales que han quedado excluidos" de la misma.

Expusieron una serie de propuestas que "han contado y cuentan con el respaldo de las mayorías sociales de los pueblos del Estado y también puede contar, si los partidos del Gobierno están dispuestos a ello, con una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, con el concurso de las fuerzas soberanistas y de izquierda".

Sigue la incógnita sobre el voto de ERC y PNV

Los únicos partidos que este jueves todavía no han anunciado su voto son ERC y PNV, aunque la ministra de Trabajo ha negociado hasta el final para conseguir su apoyo y sus 18 escaños.

Desde la formación morada sigue la presión contra los republicanos e incluso el grupo de En Comú Podem en el Parlament de Cataluña, liderado por Jéssica Albiach, ha trasladado a ERC que si no avala la reforma laboral en el Congreso retirará su apoyo parlamentario al Govern de Pere Aragonès en la cámara catalana.

¿Saldrá adelante la reforma laboral?

A día de hoy, la convalidación de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos se ha salvado con el apoyo de Ciudadanos (9) y de otros partidos minoritarios, como PDeCAT (4), Más País (2), Teruel Existe (1), PRC (1), Nueva Canarias (1), Coalición Canaria (1), Compromís (1) y UPN (2), que conforman una mayoría de 176 diputados.

Por contra, solo se han conseguido 173 votos negativos: PP (88), Vox (52), EH Bildu (cinco), Junts (cuatro), BNG (uno), la CUP (dos), Foro Asturias (uno) y el exdiputado de Ciudadanos (Pablo Cambronero). Esto si al final ERC (13) y PNV (seis) no lo apoyan.