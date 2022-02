Errejón califica como "jugarreta" el decreto del Gobierno para mantener la mascarilla en exteriores

El portavoz de Más País, Iñigo Errejón, explica en La Brújula el motivo por el que han votado a favor de la reforma laboral: "Votamos a favor porque a veces lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Esta no es la reforma laboral que nosotros hubiéramos hecho. Ni siquiera es la reforma laboral que las dos formaciones de Gobierno prometieron que iban a hacer. No han derogado la reforma del PP pero hay puntos importantes como que la contratación sea indefinida o la protección de los convenios colectivos. Esto es un avance pero se deja cosas muy importantes por el camino".

"Votamos el qué, no el quién"

Ciudadanos vota a favor de la reforma laboral mientras que socios de Gobierno como Esquerra, Bildu o PNV no. Iñigo Errejón confiesa que le gustaría más otra foto pero vota un texto no el quién lo vota: "Nuestro acuerdo es con Trabajo. Lo que voten otras formaciones no es cosa nuestra. Tenemos que mirar más al qué que al quién. Lea el texto y si le aparece un avance vote a favor. Este Gobierno ha sido posible por una mayoría determinada. Que se resquebraje en una reforma no es una buena noticia para la estabilidad de la legislatura. Se necesita esa estabilidad porque la vida de los españoles es difícil y eso exige una mayoría larga y decidida. No nos gusta igual una foto que otra pero votamos por el qué y no el quién"

"No sé que va a votar Esquerra. Este Gobierno llega al Congreso con los deberes sin hacer y atan muchos acuerdos a última hora. Ese es un mecanismo que desgasta mucho", señala.

El grupo de Errejón es el que ha planteado seriamente en el Congreso la importancia de la salud mental. Algo que se les ha reconocido, pero como subraya el portavoz, solo con palabras: "Hasta ahora hemos recibido buenas palabras y pocos recursos. Se ha agradecido que se hable del tema. Perdone la frivolidad, pero se ha puesto de moda. Si a mí el diputado del PP no me insulta, esto no se hace tan grande. Eso no dice nada bueno de cómo estamos haciendo las cosas. El teléfono de atención al suicidio que anunció el Gobierno todavía no se ha puesto. Hay que multiplicar los recursos para que haya psicólogos para el que lo necesite. Para que te atiendan se necesita 80 euros a la semana que la mayoría de españoles no los tiene. Se puede ir a la pública y te dan cita en tres meses. Queremos que sea una prioridad nacional. Esto necesita recursos y dinero".

"Es una jugarreta del Gobierno"

Hoy se han abstenido al decreto de las mascarillas en exteriores pero lo ha hecho por un motivo. Una razón que define como jugarreta del Gobierno: "El Gobierno ha hecho una cosa muy fea. Meter el decreto de las mascarillas dentro de otro de revalorización de las pensiones. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si traen solo el de mascarilla no lo sacan adelante. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es una tomadura de pelo que venga las pensiones con algo que no tiene nada que ver como la mascarilla en exteriores. Me parece un detalle de mal gusto mezclar una cosa con la otra, es una jugarreta que no nos ha gustado nada"