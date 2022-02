Joan Baldoví: "Prefiero un pequeño avance a quedarme con la reforma laboral de Rajoy"

Todo apunta a que el Gobierno sacará adelante la reforma laboral con el apoyo de varios partidos, entre los que se encuentra Compromís. Charlamos con su portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, que nos explica que votará que sí "pensando en el día de después". "Nos preguntamos si la gente mejorará su situación y la respuesta es indudablemente que sí", destaca.

Sin embargo, reconoce que "se habían generado expectativas con la derogación y quedan cosas como el despido", pero sigue siendo mejor votar de forma afirmativa. "Al final eso es lo que importa. A veces queremos alcanzar la Luna pero eso es difícil. Prefiero un pequeño avance a quedarme con la reforma laboral de Rajoy", recalca.

"Hay que ser valiente y entender que es mejor un pequeño avance hoy a no sacar nada"

El diputado señala que "ha sido difícil tomar esta decisión" porque habrá gente que les vote que no lo entienda, pero a veces "hay que ser valiente y entender que es mejor un pequeño avance hoy a no sacar nada". "La legislatura no se acaba el jueves, hay casi cuatro periodos de sesiones donde se pueden cambiar muchas cosas", incide.

Baldoví recuerda a ERC y Bildu que "a veces se gana y otras se pierde"

Por ello, Baldoví cuenta que prefiere "aprovechar" estos dos años para seguir avanzando que "hacer descarrilar una reforma", porque supondría que "muchas personas se quedaran igual que en 2021".

En relación con el papel de Ciudadanos, aclara que "ojalá este partido hubiera aparecido antes", los califica como "pan para hoy y hambre para mañana" y reflexiona que "siempre se ha aliado con el PP y estos se lo han pagado con las elecciones en Madrid o Castilla y León".

El portavoz de Compromís se refiere a la negativa de ERC y Bildu y les pide que piensen que "hay veces que se gana y otras se pierde". "El jueves termina una votación pero empieza un periodo legislativo donde podemos presentar propuestas y seguir avanzando. Es una oportunidad para revertir la política que hizo el PP contra los trabajadores", añade.