Arrimadas apoyará la reforma laboral si Sánchez "no cede al chantaje de los separatistas"

Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, se muestra favorable a apoyar la reforma laboral de Pedro Sánchez, siempre y cuand

"Vamos a apoyar la reforma laboral siempre que no se toque una coma y se ceda a un chantaje de los separatistas.

o se mantenga como está y Pedro Sánchez no ceda a chantajes: "Es una reforma muy mejorable pero que este Gobierno se quede en este sitio de esta reforma laboral no es mala noticia".

Teme que pueda suceder porque no sería la primera vez: "No es la primera vez que el Gobierno cede ante los independentistas. Sánchez ha mentido 40 veces con este asunto".

"Vamos a apoyar la reforma laboral siempre que no se toque una coma y se ceda a un chantaje de los separatistas.

"No me extraña que este texto no guste en Esquerra ni Bildu. Esto hay que presentarlo en Europa y por eso no se han salido con la suya. Hay que pensar en España y no nos podemos quedar mirando mientras Bildu y Esquerra manejan la política laboral de España", señala Arrimadas que indica que esta ley deja a Sánchez ante dos opciones: "Esta ley pone de manifiesto que Sánchez tiene dos vías, una sensata, junto a las empresas, las pymes que es la de ciudadanos; y la del chantaje de Esquerra y Bildu".

"No es la primera vez que el Gobierno cede ante los independentistas. Sánchez ha mentido 40 veces con este asunto

Asegura que su apoyo a la medida no es apoyo al Gobierno, es una medida "No vamos a ser socios de Gobierno ni nada. Cuando uno es diputado en el Congreso tiene que ser consciente de la importancia que tiene. Estoy cansada de que el debate sea de partidos políticos. Hay que pensar en lo que necesita la gente. Otra cosa es que no me conformo con esta reforma y hay que mejorarla pero no podemos mirar hacia otro lado con Esquerra y Bildu que quieren empeorarla"

Y tiene claro que lo mejor para España es que el Gobierno de Pedro Sánchez junto a sus socios "comunistas" de Podemos, termine cuanto antes: "Cuanto antes salga este Gobierno del poder mejor. Cuantos menos días le queden a Sánchez con sus socios de Podemos, mejor. Mientras tanto trabajo para que estos señores hagan el menor daño posible a España. Otros están en la sala de oposición comiendo pipas mientras todo sale mal porque luego a ellos les van a votar".

Cuanto antes salga este Gobierno del poder mejor. Cuantos menos días le queden a Sánchez con sus socios de Podemos, mejor.

"Me da mucha pena que en esta legislatura el único acuerdo entre PP y Psoe sea el reparto de RTVE y el del CGPJ", lamenta.

Juan Ramón Lucas cuestiona a la líder de la formación naranja sobre el futuro del partido: "Ciudadanos gobierna en 400 ayuntamientos de España. No es fácil mantener el espacio liberal pero merece la pena. Me metí en Ciudadanos para complicarnos la vida y dar la cara. Hay muchos españoles que saben que la alternativa no es lo de siempre. Hay un espacio político y es lo que vamos a defender"

Sobre las elecciones de Castilla y León asegura que "el objetivo de Mañueco era conseguir mayoría absoluta y borrar del mapa a Ciudadanos y no va a conseguir ninguna de las dos. El cambio es que Ciudadanos esté en el Gobierno y no prestarle los votos a nadie. Vamos a defender con uñas y dientes cada voto".