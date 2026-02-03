Qué pasa con el salario mínimo interprofesional tras la aprobación del decreto sobre pensiones

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha decidido que el real decreto-ley que se ha aprobado este martes para rescatar medidas como la subida de pensiones y que tumbaron en enero Junts, PP y Vox, no vuelva a incorporar la prórroga provisional del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque la revalorización para este año es "inminente" y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Así lo ha indicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de enero.

Marco legal

La normativa española obliga a que cada año se apruebe un SMI, aunque sea una prórroga, debido a que es el Gobierno quien fija este indicador anualmente y, de lo contrario, decaería. Aunque eso sí, existe debate jurídico sobre si las empresas podrían pagar por debajo de este umbral.

En cualquier caso, esto ya ocurrió con el decreto 'ómnibus' del pasado año y desde el Ministerio explicaron que, dado que a posteriori se aprobaría la revalorización del nuevo año, cualquier intento de remunerar por debajo del SMI quedaría sin efecto. Aun así, aprobaron también una prórroga en una norma para evitar cualquier inconveniente de este tipo.

Subida pactada

Así las cosas, Pérez Rey asegura que ya se han iniciado los trámites pertinentes para aprobar la subida del 3,1% para el SMI pactada con los sindicatos de hasta 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. "Estará perfectamente lista a mediados o finales de mes", asegura.

En paralelo, afirma que la Dirección General de Trabajo del Ministerio ha emitido una circular interpretativa para dar "tranquilidad" a las personas trabajadoras, "recordando y afirmando que la función de suelo salarial del SMI no puede desaparecer en ningún caso como consecuencia de la no convalidación del real decreto-ley por la mayúscula irresponsabilidad de la derecha de este país".