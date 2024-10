Qué pasa si no llego al trabajo por culpa del caos de Renfe: ¿me pueden quitar el día?

El convoy descarrilado en Madrid ha provocado un nuevo caos ferroviario en Renfe. Ocurrió el pasado sábado en el túnel que une Chamartín con Atocha, donde discurren los trenes hacia el Levante y también los trenes de Cercanías de la capital.

Se trata de un tren que no tenía pasajeros y que iba remolcado hacia los talleres cuando descarriló. Según unos audios que ha publicado Vozpópuli, la maniobra se habría realizado para evitar una tragedia mayor: un choque con otro tren de viajeros que se encontraba en el Jardín Botánico.

No obstante, ahora corresponde a la Comisión de Accidentes Ferroviarios investigar lo sucedido, como avanzó Raül Blanco, presidente de Renfe, en una entrevista con Alsina en 'Más de uno'. "Un accidente así no es normal", afirmó Blanco, que también comentó que en pocos días se podrán aclarar las circunstancias de la incidencia.

¿Qué pasa si no llego al trabajo por culpa de la incidencia en Renfe?

Hasta 13.700 viajeros se vieron afectados este fin de semana debido al accidente, lo que aumentó las dudas en la población acerca de las compensaciones y las consecuencias a la hora de perder un tren.

Una de ellas es la de llegar tarde al puesto de trabajo. En primer lugar, cabe recordar que la puntualidad en el lugar habitual de trabajo y cumplir con el horario es una de las obligaciones existentes como trabajadores, por lo que llegar tarde conlleva la posibilidad de una sanción o, en un caso más grave, del despido del empleado.

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores afirma que se considerarán incumplimientos contractuales las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. No obstante, existen diferencias en los casos justificados, tal y como asegura el Colectivo Ronda, asesoría jurídica, laboral, económica y social.

"Debemos tener en cuenta que el despido disciplinario derivado de la falta de puntualidad requiere la existencia de un componente de falta de justificación y culpabilidad, cuestión que llegado el caso, debería ser ponderada en un juzgado para valorar si la extinción está o no justificada", aseguran en Colectivo Ronda.

Así, la asesoría jurídica subraya que en el caso específico de un retraso causado por el mal funcionamiento en Renfe, es aconsejable "pedir un justificante para el caso de que sea necesario acreditar en algún momento que la falta de puntualidad es completamente ajena a nuestra voluntad".

Las tres posibles sanciones por llegar tarde al trabajo

Teniendo en cuenta que una causa justificada no conllevaría supuestos graves, Colectivo Ronda señala que el trabajador puede ser sanciones de tres formas diferentes.

Descuento en la nómina

El Estatuto de Trabajadores prohíbe la imposición de multas económicas, pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2021 considera que descontar de la nómina el importe equivalente al tiempo que no se ha trabajado supone no retribuir la parte de la jornada que no ha sido efectivamente trabajada.

Amonestación y sanción

La amonestación sucede cuando la empresa comunica al trabajador, verbalmente o por escrito, que ha incurrido en un incumplimiento laboral, aunque esto no tiene por qué conllevar una consecuencia adicional. Por otro lado, una sanción sí supone una penalización de empleo y sueldo.

No obstante, desde Colectivo Ronda destacan que el convenio colectivo activo en la empresa determina los incumplimientos que pueden ser sancionadas, en cuanto a duración de la sanción y el procedimiento que se sigue.

Despido disciplinario

El mencionado anteriormente que se recoge en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores y que habla de una cuestión no justificada.