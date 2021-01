Podemos propone reformar las pensiones subiendo cotizaciones sin elevar las pensiones máximas a los afectados

Las pensiones siguen generando debate público, así como en el núcleo del Gobierno de coalición. Si hace unos días José Luis Escrivá mostraba su enfado en la entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, ahora es Nacho Álvarez el que pone sobre la mesa otra reforma de pensiones a través de un hilo en Twitter.

"En lugar de recortar prestaciones presentes o futuras, Podemos ha defendido siempre que debemos incrementar los ingresos de la Seguridad Social para hacer sostenible el sistema", asegura el secretario de Estado de Derechos Sociales y también secretario de Economía de la formación morada, que aborda esta cuestión haciendo referencia al destope de cotizaciones.

Aumentar cotizaciones sin elevar las pensiones a los afectados

Así, Nacho Álvarez propone aumentar ingresos con el "destope de cotizaciones más altas más la reforma del régimen de autónomos", aunque sin elevar las pensiones máximas a los afectados, como sí planteaba Escrivá, con un destope gradual y un incremento de las pensiones máximas para compensar a los trabajadores que se vean afectados. Este planteamiento afectaría a sueldos desde aproximadamente 49.000 euros.

Con ese destope, el secretario de Economía de Podemos prevé un aumento de ingresos del 0,6% del PIB, a lo que sumaría la reforma del régimen de autónomos (un ingreso de un 0,5% del PIB) y el traspaso de los llamados "gastos impropios" a los Presupuestos Generales del Estado para "equilibrar y clarificar las cuentas de la Seguridad Social". Estas dos últimas propuestas coinciden con el planteamiento de Escrivá.

Sigue la tensión en el Gobierno de coalición

El hilo de tuits de Nacho Álvarez llega tras unas declaraciones de Escrivá en laSexta, donde el ministro aseguró que se había "construido un relato sin ningún recorrido" al ser preguntado por otras palabras del propio Nacho Álvarez en las que aseguraba que Calviño y Escrivá planteaban reformas contra el pacto de coalición. "Intentar apropiarse de ese relato no es correcto; cuando se conozcan todas las medidas se verá que esto no va de recortes".

"Nos pusimos de acuerdo en el Pacto de Toledo de que las pensiones iban a ser algo fuera de la lucha partidista y se alcanzó un consenso altísimo", añadió el ministro de Seguridad Social, que evitó referirse a Podemos y posibles filtraciones.

El enfado de Escrivá por el cálculo en el cómputo de las pensiones

El secretario de Economía de Podemos se ha pronunciado sobre la reforma de pensiones cinco días después del enfado de José Luis Escrivá en la entrevista de Más de uno con Carlos Alsina, donde el ministro habló de una "narrativa" que se había creado "artificialmente a partir de una realidad que no existe": "Deberían escuchar al ministro responsable y no a lo que viene en otros sitios".

Concretamente, se refería a la posible ampliación del periodo para calcular la pensión hasta los 35 años. Una ampliación que Nacho Álvarez considera que reduciría las pensiones y las futuras prestaciones: "Es un doble castigo".

A este respecto, Escrivá confesaba a Alsina que todavía tenían que hacer "muchos cálculos y estudios" para precisar todo lo que se encuentra en el Pacto de Toledo. "En medio de esos cálculos intermedios, alguien los ha cogido y ha hecho una narrativa de confrontación que no es real", añadía Escrivá en Más de uno.

"Escrivá debe defender sus políticas con valentía"

Toni Roldán, ex de Ciudadanos, también hizo referencia a la entrevista de Alsina, con un mensaje en Twitter en el que afirmaba sentirse "mal" por el ministro debido al "populismo" de Podemos con las pensiones: "Escrivá debe defender sus políticas con valentía, explicar con tranquilidad que el pacto entre generaciones que sostiene las pensiones está roto y hay que recomponerlo. No debería permitir que además de no proponer, le ganen la batalla comunicativa".

Sobre la reforma planteada por Podemos, Toni Roldán asegura que "no tiene nada de progresista cargar sobre las generaciones futuras el ajuste", que es "en resumen la propuesta de Podemos".