Patricia Suárez expone en Onda Cero consejos para proteger el bolsillo de los ciudadanos por las consecuencias de la guerra de Irán

Tras casi dos meses y medio de guerra en Irán, las consecuencias económicas siguen afectando a los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo por el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente entre el 20% y el 30% del petróleo mundial y el gas licuado.

Así las cosas, Patricia ha expuesto en Por fin los datos más actualizados del conflicto y ha dado algunos consejos a los consumidores para que sus bolsillos no noten tanto las subidas de los precios.

El precio de los carburantes continúa subiendo a pesar de que el Gobierno aprobó la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%. Desde el 9 de marzo, cuando se aprobó la medida, el diésel ha vuelto a subir e, incluso, se encuentra en valores superiores a antes de empezar el conflicto. La subida de los combustibles va de la mano con la subida de otros bienes de consumo, porque "el combustibles la sangre que fluye a través de toda la cadena de producción", ha expresado Patricia.

La cesta de la compra podría incrementarse un 7% después de verano

Así las cosas, la cesta de la compra es lo que más preocupa a los ciudadanos. La FAO, el Organismo de las Naciones Unidas que vela por la seguridad alimentaria, lleva tres meses alertando de subidas sostenidas en los precios a nivel mundial. Para calcularlo, se basa en un índice que, a su vez, se basa en las 'commodities' de la alimentación.

Este índice sirve para medir la subida en los supermercados de la cesta de la compra. Es por ello que, junto con la subida de los carburantes, la FIAP, que es la patronal que une a todos los productores y mercados, ha pedido ayudas directas para el acceso a materias primas. Por su parte, el INE muestra una subida del IPC del 3,6% en todas las Comunidades Autónomas.

La cosa no queda aquí, porque según Funcas hay alimentos que, después del verano, si la tendencia al alza continúa, algunos alimentos podrían subir un 7%.

Consejos para los consumidores

Para aliviar esta situación, Patricia ha dado una serie de consejos para los consumidores. En primer lugar, ha aconsejado poner en práctica lo que se conoce como "consumo inverso"; en lugar de gastar y ahorrar lo que queda, hacerlo al revés. "Guardar una parte de lo que ingresamos a primeros de mes y con lo que sobra, ir gastando".

Otro consejo es ser flexible a la hora de comprar, es decir, diversificar alimentos y no comprar solo de una marca. "El consumidor de una marca es el que más sufre porque no es capaz de cambiar a otra que a veces es más barata", ha relatado.

También hay que revisar la eficiencia en el consumo, es decir, si la energía contratada es suficiente o de más. Para ello, se puede usar el comparador CNMC en Google que compara tarifas de gas y luz. Además de usar los electrodomésticos en las horas valle o cambiar a bombillas LED.