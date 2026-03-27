NUEVA JORNADA LABORAL EN LA AGE

Óscar López confirma cuándo entra en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios de la Administración General del Estado

El ministro anuncia que pondrá en marcha la nueva jornada laboral en la Administración General del Estado, pasando de las 40 a las 35 horas semanales.

Los reyes se suben el sueldo un 1,5% como los funcionarios: cuánto cobran Felipe VI y Letizia este año

ondacero.es | EFE

Madrid |

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. | EFE/ Mariscal

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este viernes que, "en la primera quincena de abril", pondrá en marcha la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

Durante su intervención en las jornadas de elDiario.es, se ha referido a la negociación que mantiene con los sindicatos tras los acuerdos marco firmados entre Función Pública y CCOO, UGT y CSIF. "Hay CCAA que ya la aplican, otras que no, pero en la AGE se aplicará las 35 horas en la primera quincena de abril", ha dejado claro el ministro.

Visto bueno de los sindicatos

En la última reunión del pasado miércoles, UGT dio el visto bueno al acuerdo, CCOO quedó pendiente de estudiar la última propuesta y dar su apoyo -algo que hizo en un reunión interna ayer- y CSIF reclamaba la inclusión de más colectivos.

En concreto, los apoyos sindicales estaban pendientes de la aplicación de las 35 horas a las jornadas especiales y de la inclusión de colectivos como instituciones penitenciarias y de los docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer