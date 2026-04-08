La nueva realidad de vivienda en España: menos propietarios, más inquilinos y salarios estancados

Hace un par de semanas, el Consejo de Ministros publicó un decreto con medidas sobre la vivienda, que contempla la prórroga de contratos de alquiler y que establece un límite del 2% en la actualización anual de la renta. Un decreto que todavía se tiene que convalidar en el Congreso.

En Por fin hemos hablado de ello con varios expertos en la materia: Jorge Galindo, director del Centro de Políticas Económicas de Esade; Javier Gil, investigador del CSIC; y Sergio Cardona, jefe de estudios del Observatorio del Alquiler. Todos coinciden en algo: el problema de la vivienda en España es ya una realidad. Y es que en esta crisis habitacional que vive España, el alquiler cobra cada vez más importancia; hemos pasado de ser un país de propietarios a un país en el que cada vez hay más inquilinos.

Datos clave

Según la última encuesta de condiciones de vida de 2025, el 20,2% de las familias vivían de alquiler, unas décimas menos que en 2024. Este porcentaje, según apunta un estudio de Fotocasa y desgrana el equipo de Por fin, alcanzaría el 25% del total, lo que supone una de cada cuatro personas.

Es más, un informe del Banco de España señala que hay 3,3 millones de inquilinos más desde 2007, el punto álgido del boom inmobiliario. Ahora, en cambio, nos encontramos en una crisis en la que el precio medio del metro cuadrado alcanza los 14,16 euros, según datos publicados por Fotocasa. En definitiva, esto hace que el alquiler roce unos 1.200 euros mensuales.

La voz de los expertos

Nuestras voces expertas se han pronunciado sobre las medidas propuestas por el Gobierno para frenar esta situación. Según apunta Jorge Galindo, "es una medida que protegerá a quien está ya en alquiler y desprotegerá a quien no lo está". Según defiende, esto será así porque va a introducir "inseguridad jurídica con un orden de magnitud mucho más alto que un simple control de alquileres". Es decir, es una medida que decide "pagar ese gigantesco solo a largo plazo para un macrocoste a corto plazo".

También se ha pronunciado Javier Gil, quien nos ha hablado sobre la generación inquilina: "La población no puede acceder a una vivienda en propiedad y tiene que vivir de alquiler", explica. "Cada año hay más población que vive de alquiler en este país, por lo que crece la vivienda en alquiler y crece el parque de viviendas en alquiler". En este escenario, Gil advierte que "no se está reduciendo la oferta de alquiler, sino que están cayendo los anuncios de alquileres" en distintos portales. "Menos anuncios no significa que caiga el mercado del alquiler; puede indicar lo contrario, que hay menos rotación de los inquilinos". Esto, según apunta, no tiene por qué ser "un mal síntoma".

Sin embargo, Sergio Cardona apunta que "puede aumentar el número de viviendas en alquiler, el número de personas que están residiendo en alquiler y a la vez bajar la oferta". Pero señala algo importante: "No olvidemos que hay mucha gente a la que le gustaría vivir de alquiler y no puede. Por eso debería haber más stock".

Un problema estructural

En cualquier caso, lo cierto es que el acceso a la vivienda es cada vez más difícil y que los jóvenes de este país se enfrentan a un escenario complicado. Algo que necesita de soluciones eficaces y concretas para que no se vuelva insostenible en su totalidad.