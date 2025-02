Más cambios para los trabajadores: así es el derecho a la desconexión que incluye la reducción de la jornada laboral

La implantación de la nueva jornada laboral incluye algunas reformas más, además de pasar de las 40 horas semanales establecidas en 1982 a las 37,5 que se implantarán en 2025. Entre otras cosas, esta nueva jornada incluye un cambio en el control horario, pasando del papel a registros digitales, y la implantación del llamado derecho a la desconexión digital.

¿En qué consiste el derecho a la desconexión digital?

Este nuevo concepto implementado por el Ministerio de Transportes que dirige Yolanda Díaz consiste en que, una vez que se acabe la jornada laboral de un trabajador, este no podrá ser requerido por teléfono o redes por parte de su superiores por motivos relacionados con su puesto laboral. Desde el Ministerio se trasmite que es un "derecho irrenunciable de la persona trabajadora a la desconexión fuera de su jornada. No podrá dar lugar a consecuencias negativas o represalias la no atención de comunicación por parte de la persona trabajadora". Es decir, si un superior llama a un empleado fuera de su jornada para tratar temas relacionados con su puesto o función, estaría incurriendo en el incumplimiento de este derecho recogido en la nueva jornada laboral.

Además, la norma del ministerio dice que el trabajador tiene derecho, junto con la desconexión, a no estar localizable una vez acabe su jornada. Desde Trabajo quieren que los trabajadores se sientan seguros al no tener que estar siempre controlados por algo relacionado con su puesto de trabajo, mediante el fortalecimiento de la privacidad de los usuarios y de sus dispositivos digitales. En este caso, un trabajador tendrá la posibilidad de no estar localizable permanentemente una vez acabe su jornada. Esto también incluye las situaciones en las que está recogido el trabajo a distancia.

Desde el Gobierno se plantea un endurecimiento de las medidas y las sanciones para aquellas empresas o empleadores que no cumplan con los nuevos derechos innegociables que consideran que deben tener los trabajadores.

El objetivo del Gobierno es que se garantice un equilibrio sano entre la vida personal y laboral de los trabajadores. Algo de lo que se ha congratulado la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quién en Más de Uno ha afirmado que España "es la primera en la OCDE porque hemos cambiado el paradigma del trabajo". Además, la Ministra ha añadido, en relación a los costes que va a suponer la nueva jornada laboral, que este debate "no va de costes, va de productividad" y de "mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras".