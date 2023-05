Llega la paga extra de verano de los pensionistas: el día exacto en el que se empezará a cobrar

Desde que se aprobara este año, las pensiones ya están ligadas a la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC). El incremento de las pensiones ha sido del 8,5% y según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la pensión media en abril se ha visto incrementada en 1.193,1 euros mensuales.

Con la llegada del verano muchos pensionistas están pendientes porque llega la paga extra que recibirán en sus cuentas a la vez que la mensualidad ordinaria, además de los mayores y discapacitados que perciban una pensión no contributiva.

¿Cuánto dinero reciben con la paga extra de verano?

Este año como novedad la paga extra de junio será un 15% superior tras contar, por primera vez, con el visto bueno del Gobierno para la subida.

Asimismo, hay dos pagas extras al año, la de navidad y verano. El dinero que se recibe con la paga extra de verano es el mismo que el de una mensualidad ordinaria, por lo que si recibes una pensión mensual de 1.193,1 euros, en verano tendrás un abono de 2.386,2 euros.

Es cierto que no todos los pensionistas recibirán esta paga extra de verano, puesto que a los que no les ingresan este extra, se la abonan de manera prorrateada dentro de las mensualidad ordinaria, estos serán los casos de las pensiones derivadas de enfermedad común y accidente no laboral. Las personas que recibirán 14 pagas al año serán:

Pensión por incapacidad permanente

Pensión por viudedad y orfandad

Pensión en favor de familiares

Pensión por jubilación

¿Cuándo se cobrará?

Por su parte, la Seguridad Social ya ha notificado que el cobro de las pensiones se hará a partir del 1 de junio, aunque la TGSS emitirá el pago a los bancos a partir del 25 de junio. Como el día 25 de junio cae en domingo, habrá bancos que realicen el cobro a partir del siguiente día hábil tratándose del lunes, 26 de junio, aunque otras entidades bancarias prefieran adelantarlo.