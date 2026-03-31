Iberia cierra con los sindicatos el acuerdo de un ERE voluntario para 996 empleados

Iberia y los sindicatos han cerrado un acuerdo para llevar adelante el expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario para 996 personas, que dejarán la compañía con un 80% del salario bruto en caso de prejubilaciones y con 35 días por año trabajado para los menores de 60 años en las bajas incentivadas.

De los 10.700 empleados de Iberia, el ERE afecta a 106 pilotos, 137 tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y 753 trabajadores de tierra, entre ellos técnicos de mantenimiento y personal de los servicios corporativos.

Condiciones generales

La medida contempla bajas incentivadas para menores de 60 años en todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad. También incluye prejubilaciones a partir de los 61 años en caso de tierra y de 58 para los TCP, mientras que en los pilotos se fija en los 60.

Las salidas se producirán de manera progresiva entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2028, en función de las necesidades organizativas y productivas de la compañía.

El acuerdo ha sido suscrito por la empresa y los sindicatos de vuelo Sepla (pilotos), Sitcpla y Stavla (tripulantes de cabina de pasajeros), Candidatura Independiente, UGT Vuelo y CCOO Vuelo, junto con los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA (un 92% de las secciones sindicales), según explica Iberia.

Fuentes del sindicato USO han indicado en declaraciones a EFE que son el único que aún no lo ha firmado porque este martes someterán a consulta el acuerdo entre sus afiliados, por lo que actuarán en función del resultado.

Prejubilaciones y condiciones por colectivos

Así las cosas, podrán acogerse a las prejubilaciones los trabajadores de tierra que hayan cumplido 60 o más años el 31 de diciembre de 2026 (nacidos en 1966 y anteriores) y los TCP con 58 años o más.

El acuerdo establece que, de las 753 salidas en tierra, la empresa ofrecerá un cupo de bajas incentivadas (entre 44 y 50) que, de no completarse, permitirían la salida de más personas por prejubilación.

Los trabajadores de tierra obtendrán un 80% del salario regulador (incluido plus de asistencia y la gratificación adicional) y un convenio especial con la Seguridad Social hasta el momento en que se garantice el 100% de su pensión de jubilación ordinaria. La prestación tendrá garantizada una subida del 2% hasta los 65 años. Tendrán también derecho a la cobertura de la mutua Loreto hasta los 65 años.

Condiciones para TCP

Para los TCP, en salidas entre los 58 y los 60 años, se partirá de una cantidad inicial de 2.920,04 euros mensuales en doce pagas, revalorizada acorde a la revisión salarial de convenio y que se verá incrementada en un 2% para los años 2027 y 2028.

Para quienes dejen la empresa con más de 60 años, la cantidad será la equivalente al 100% de la pensión que hubiera correspondido si en ese momento hubiera tenido cumplidos los 65 años. En este caso, la cobertura de Loreto será hasta los 62 años.

Podrán pedir la baja incentivada quienes sean menores de 60 años en tierra y 58 en TCP al cierre de 2026. En ese caso, percibirán 35 días por año de servicio con un máximo de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

No obstante, si no se cubriera el cupo de excedentes previsto con prejubilaciones y bajas incentivadas, podrán beneficiarse también de este ERE los nacidos en 1967.

Condiciones para pilotos

Por su parte, los pilotos podrán prejubilarse quienes tengan 60 años al finalizar 2026 y percibirán 6.647,53 euros en doce pagas, una cantidad que se revalorizará al 2% anual. Asimismo, para extinciones que se produzcan en 2026, ese importe se incrementará en el mismo porcentaje en el que se revisen los salarios en 2026.

La baja incentivada la podrán pedir los pilotos menores de 60 años y percibirán una cantidad de 35 días por año trabajado, con un máximo de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad. Este colectivo mantendrá los beneficios del seguro de vida, billetes y garantías sobre la pensión futura, así como la posibilidad de cobro anticipado en determinados supuestos.