El Gobierno propone ampliar los ERTE hasta el día 30 de septiembre

El Gobierno ya ha trasladado a los agentes sociales el borrador sobre los ERTE. Una norma que podría aprobarse este martes en el Consejo de Ministros y que limita la extensión de dichos ERTE hasta el día 30 de septiembre frente a lo defendido por la patronal y los sindicatos, que abogan por mantenerlo hasta final de año.

Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, ha admitido en Espejo Público que el Gobierno no quiere tomar la decisión por razones "presupuestarias": "La patronal, los trabajadores del sector del comercio y otros sectores pueden tener la seguridad de que, desde los sindicatos, no vamos a permitir que no se mantenga una medida que ha mantenido el empleo".

El Ejecutivo también tiene previsto mantener la penalización de los despidos subjetivos y recorta la exención de las cuotas sociales que dan las empresas.

