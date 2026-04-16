El Gobierno obligará desde octubre a usar el prefijo '400' en las llamadas comerciales

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha publicado este jueves una resolución que establece que, desde el próximo mes de octubre, todas las llamadas comerciales deberán realizarse desde una numeración de nueve dígitos que comience por el código '400', lo que permitirá a los usuarios identificar esas llamadas con facilidad.

De esta forma, las operadoras telefónicas obligarán, a partir de octubre, a todas las empresas a efectuar las llamadas comerciales siempre con un número '400', según ha anunciado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en declaraciones a los medios de comunicación antes de la segunda jornada del Ametic AI Summit 2026.

"Mediante la presente resolución se atribuye un código específico de numeración del Plan Nacional de Numeración Telefónica destinado a la realización de llamadas comerciales, en particular el segmento 400 (números de nueve dígitos identificados por los dígitos NXY=400), con el fin de reforzar la claridad en el uso de los recursos públicos de numeración, facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones y promover un uso más eficiente de dichos recursos", según se desprende de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esa nueva numeración estará operativa en seis meses y, desde ese momento, en octubre, los operadores bloquearán las llamadas que no se realicen desde la numeración asignada.

Así se da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), aprobada en diciembre pasado, que incluía la obligación de que las llamadas comerciales tuvieran un código numérico específico.

Los usuarios únicamente podrán recibir llamadas

Los números que comienzan con el código '400' serán unidireccionales; es decir, los usuarios únicamente podrán recibir llamadas. De esta manera, se garantiza aún más la protección de la clientela, pues se evitan posibles prácticas fraudulentas que puedan producirse al devolver una llamada a un número desconocido.

"Eso no es lo mismo que el número que pueda tener la atención al usuario. Si usted ya es cliente de una compañía, puede que tenga alguna gestión que hacer con esa empresa y, para eso, estarán los números '800' y '900', que son de atención al usuario", ha explicado.

En concreto, los números '800' y '900' sí permiten la llamada de vuelta porque, tal y como ha señalado López, "son para un cliente de la compañía que tenga que llamar por cualquier cuestión como usuario".