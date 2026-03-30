El Gobierno aprobará un nuevo paquete de medidas con ayudas al sector del transporte por la guerra en Irán

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas para combatir el alza de precios por la guerra en Oriente Medio. Se trata de un acuerdo con el departamento de mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) tras una nueva reunión este lunes, a la que también han asistido representantes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía.

El nuevo paquete de medidas incluye una modificación de la fórmula de revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del combustible. Esta no necesitará revisiones adicionales en futuras situaciones, ya que estará vinculada al precio del combustible antes de impuestos. A modo de ejemplo, este lunes el peso del combustible se incrementaría del 30% actual al 40%.

Nuevo paquete de medidas

También se aprobará la obligación de desglosar en la factura el ajuste por variación del precio del carburante prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, eliminándose la posibilidad de recoger expresamente en los contratos otra forma de reflejar este ajuste.

Por otra parte, el nuevo decreto incorporará las medidas implementadas tras la última reunión del viernes pasado, que se aplicaron inmediatamente a través de una nota técnica: los precios medios del gasóleo deberán tomarse como referencia sin incluir impuestos y, para el cálculo de la revisión del precio del transporte, no se podrán considerar las bonificaciones y ayudas extraordinarias.

Asimismo, en el marco de estas medidas, el Ministerio asume el compromiso de analizar un tipo sancionador que penalice el incumplimiento de las medidas anteriores y ambas partes se comprometen a mantener abierta la mesa de negociación permanente para perseguir los puntos que dependan de la aprobación de una autorización o de un marco temporal de ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea.

Melilla pide más recursos al Gobierno

Pero no es oro todo lo que reluce. Este mismo lunes se ha pronunciado la Ciudad Autónoma de Melilla, que se siente olvidada por el Gobierno en el decreto anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros por la guerra de Irán.

"El Gobierno se ha olvidado de que existen dos ciudades españolas y europeas ubicadas en el norte de África y donde también llegan las consecuencias derivadas de la guerra", ha dicho el vicepresidente primero de Melilla y consejero de Economía, Miguel Marín. El dirigente ha lamentado que Ceuta tampoco ha sido incluida en las medidas que ya están aplicadas en el resto del territorio nacional.

Por ello, desde Melilla exigen al Gobierno central una compensación por la subida del precio del combustible y la subvención inmediata del transporte de mercancías. Unas reivindicaciones "muy sensatas y justas", según ha defendido Marín.