Garamendi critica a los desempleados por falta de 'cultura del esfuerzo' y censura que las bajas se concentren en lunes y viernes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que se necesitan "miles" de trabajadores como en hostelería, construcción o transporte, y ha señalado que es cuestión de "actitud" porque en el Estado hay tres millones de parados si se contabilizan "de verdad".

Ha censurado que una parte de la sociedad defienda que no se puede "traer gente de fuera que, por lo menos, querrán venir a trabajar", y que la patronal reclama.

Además, ha criticado el elevado absentismo laboral existente y ha resaltado que las bajas labores se concentran en lunes y viernes.

Durante a la apertura de la cumbre empresarial 'Liderando en incertidumbre' celebrada en Vitoria-Gasteiz, Garamendi ha realizado un análisis de la situación económica y ha reconocido que la economía española y vasca van "bien", pero que existen problemas de fondo que, a su juicio, no se atajan como es preciso.

Bajas Laborales

