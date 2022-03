El dinero que se lleva Pablo Isla tras dejar Inditex en manos de Marta Ortega

El próximo 31 de marzo, Pablo Isla dejará de ser presidente del grupo Inditex, cargo que desempeñaba desde el año 2011. La decisión fue comunicada el pasado 30 de noviembre, cuando Marta Ortega, hija del fundador, Amancio Ortega, fue nombrada por el Consejo de Administración de Inditex como nueva presidenta.

26,9 millones de euros de finiquito

El presidente de Inditex ha firmado la no competencia con la compañía tras su salida de Inditex y cobrará un finiquito de 26,9 millones de euros. Además, consta de un plan de pensiones de 9,4 millones y con numerosas las acciones de la firma.

Los 26,9 millones del finiquito se dividen que la siguiente manera:

Por el pacto de no competencia: 19,74 millones de euros .

. Por la indemnización por el cese: 3,25 millones de euros .

. Por la liquidación anticipada de planes de incentivos a largo plazo y estos meses de 2022 en los que sigue en el cargo: 3,8 millones de euros.

Por su parte, el grupo del que forman parte las marcas Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe, ha hecho especial atención en este acuerdo de no competencia, que en el caso de no cumplirse, Pablo Isla deberá pagar el doble de lo que ha recibido. "El alcance de la obligación de no competencia, abarcando la comercialización de cualesquiera productos iguales, similares o complementarios a los comercializados por el Grupo Inditex, a través de canales online, y los servicios logísticos", remarca Inditex.

12,44 millones en el último ejercicio

Según el informe anual de retribuciones que Inditex remite a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Isla ya recibió una retribución total de 12,44 millones de euros en el último ejercicio.

9,98 millones de euros en metálico

de euros en metálico 2,45 millones de euros en productos financieros.

Estas cifras hacen que Pablo Isla sea el segundo presidente mejor pagado del Ibex 35 durante el 2021, quedándose únicamente por detrás del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que facturó 13,2 millones de euros.

Por otro lado, también se liquidan los diferentes planes de incentivos en marcha (dos plurianuales, un bonus que valora el éxito de la transición y dos meses de retribución fija) lo que supone: