Estos serán los pensionistas que se quedarán sin la paga extra de Navidad en 2025

Quedan apenas unas semanas para que millones de trabajadores y pensionistas cobren la paga extra de Navidad. La mayoría de ellos perciben sus ingresos en 14 pagas (12 ordinarias y dos extraordinarias, en julio y noviembre, correspondiéndose con verano y Navidad), aunque puede no ser así en algunos casos.

Hasta 10 millones de jubilados y beneficiarios del sistema de pensiones recibirán este mes el doble de lo que cobran habitualmente, un desahogo para los bolsillos ahora que llega la campaña navideña.

Quiénes no cobran la paga extra de Navidad

Tal y como ha informado la Seguridad Social, estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra:

Pensiones de incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional

Pensiones de viudedad, orfandad derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional

Pensionistas a quienes la Seguridad Social les haya reconocido la pensión a partir del 30 de noviembre

Pensionistas cuya pensión haya estado suspendida durante el período de devengo

En estos casos, no la cobran porque las dos pagas extra están prorrateadas dentro de las 12 mensualidades ordinarias. Es decir, la cuantía correspondiente a las pagas extra está repartida en el resto de mensualidades. Si la incapacidad permanente, la viudedad u orfandad derivara de una enfermedad común o accidente no laboral, estas personas sí cobrarían 14 pagas.

En cuanto al complemento por brecha de género, sí tiene derecho a paga extra, por lo que quienes lo perciban, cobrarán el doble. Si por dos hijos, la cuantía ordinaria son 71,80 euros, en el mes de noviembre cobrará 143,60 euros y así sucesivamente.

Cuándo se cobra la paga extra de Navidad

La Seguridad Social abonará la paga extra a mes vencido entre el 1 y el 4 de diciembre, aunque las entidades bancarias pueden adelantar los días. De esta manera, los bancos abonarán las pagas extra entre el 22 y 26 de noviembre. En esas mismas fechas también recibirán la mensualidad correspondiente, aunque teniendo en cuenta que es fin de semana, algunas entidades pueden retrasar la fecha.