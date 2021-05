¿Cuándo se cobra el paro y el ERTE en mayo? Días clave y cantidad de la prestación

La pandemia del coronavirus sigue lastrando los datos económicos en España. Desde el Gobierno advirtieron que el crecimiento es menor del que esperaban aunque hay algún indicador que puede incitar a una muestra de optimismo. La llegada de vacunas y la dinamización económica que supuso la Semana Santa han dado un leve respiro en los datos, sin embargo las restricciones a las que ha obligado la pandemia han hecho que el número de personas que han salido del ERTE, sea mucho menor del que se esperaba.

El número de parados descendió en 39.012 en el mes de abril. La llegada de la vacunación y la Semana Santa, que aunque mantuvo las restricciones si dinamizó el mercado laboral, han contribuido a esta mejora en la tasa de parados, sin embargo los datos siguen siendo preocupantes ya que la cifra de desempleados se mantiene aún rozando los cuatro millones, hasta un total de 3.910.628. A estos se unen unos 638.283 trabajadores que continúan incluidos en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y que no se contabilizan dentro de las cifras del paro.

La patronal de las agencias de colocación Asempleo ha destacado que el mes de abril ha sido el segundo mejor mes para el empleo desde que comenzó de la pandemia por detrás de julio de 2020, un dato que consideran esperanzador para el mercado de trabajo.

Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales llegaron a un acuerdo para prorrogar, por tercera vez, los ERTE, aunque dicha prórroga termina a final de este mismo mes por lo que habrá que negociar una cuarta prórroga, algo que vio factible la ministra de Trabajo en La Brújula de esta casa. Se extienden hasta el 31 de mayo con un coste aproximado de 5.000 millones de euros. En la nueva prórroga se mantiene la flexibilidad del modelo de ERTE por Covid y se simplifica la tramitación, según informó el Gobierno.

La patronal CEOE ha pedido prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta la finalización del calendario de vacunación, tras conocer los datos de desempleo del mes de abril.

¿Qué día se cobra el paro?

Habitualmente, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realiza el pago de esta ayuda entre los días 10 y 15 de cada mes. Sin embargo, ante la avalancha de ERTE y con el fin de ayudar a los desempleados, algunas entidades bancarias han adelantado el ingreso en las cuentas de sus clientes a la primera semana del mes. Este mes de mayo ha tenido la circunstancia de que los dos primeros días han sido fin de semana y el día 3 no fue laboral en varias comunidades a lo que hay que unir que en la Comunidad de Madrid se celebraron las elecciones el día 4. El ingreso debe producirse entre el día 5 y el día 6. Esta medida afecta tanto a aquellos que están cobrando la prestación por desempleo como a los trabajadores sujetos a ERTE.

Estos son los bancos que, tras un acuerdo con el SEPE, adelantan el pago de la prestación: Bankia, Caixabank, Unicaja, BBVA, Bankinter, Sabadell, Ibercaja y Santander.

¿Puedo cobrar el paro y el ERTE a la vez?

No se puede cobrar a la vez las dos prestaciones. Una persona que se encuentre cobrando un ERTE no puede cobrar también el paro. Los trabajadores que están en ERTE reciben esa ayuda porque siguen dados de alta en la Seguridad Social y no se les exige haber cotizado 12 meses como mínimo, sino estar dado de alta con su empresa, lo que hace incompatible cobrar las dos.

¿Cuánto dinero ingresa el trabajador afectado por un ERTE?

La cuantía de prestación por desempleo en un ERTE corresponde al 70% de la base reguladora del salario del trabajador durante los seis primeros meses. A partir del séptimo mes, pasa a ser del 50% hasta el final de la prestación.

Para calcular la cantidad que percibiremos, se tiene en cuenta lo percibido en las últimas seis nóminas. Esto es, si un trabajador percibe 1.000 euros al mes, cobrará 700 al mes durante los seis primeros seis meses y 500 a partir de entonces y hasta el final de la prestación.

El máximo de dicha prestación será de 1.098,09 euros al mes, aunque existen excepciones: con un hijo a cargo, se puede cobrar hasta 1.254,96 euros al mes y con dos o más hijos la cifra se incrementa hasta los 1.411,83 euros al mes.