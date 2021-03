Yolanda Díaz se compromete a mantener los ERTE el tiempo que sea necesario aunque "cree que no son suficiente"

La ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha pasado por los micrófonos de La Brújula con Juan Ramón Lucas para analizar la situación laboral del país y del Gobierno del que forma parte.

Yolanda Díaz no entra en las discrepancias entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cree que la prioridad en este momento es la crisis por la pandemia: "Lo que tenemos que hacer es abordar todas nuestras energías en abordar la mayor crisis económica y sanitaria, no solo de España, sino del mundo. En esto es en lo que está el Gobierno. En todos los Gobiernos hay disputas, en coalición y monocolor. El Gobierno es una Administración Pública. Soy responsable de las políticas de empleo y economía social y me tengo que limitar a esto".

Su cargo como ministra

Sobre su cargo reconoce que es realmente duro pero a la vez se muestra orgullosa: "Yo no quería ser ministra, es una responsabilidad enorme pero tengo orgullo. Es una tarea difícil y entregado". Una dureza que viene por las deficiencias que arrastra España desde hace muchos años: "El mercado de trabajo español tiene deficiencias desde hace 40 años. Duermo poco, el paro es uno de los principales problemas del país y también la precariedad. Vamos a continuar con las reformas estructurales, son 17 que hemos remitido a Bruselas."

Los problemas en el mercado laboral español

El problema del mercado de trabajo español es siempre el mismo, asegura: "La precariedad, la temporalidad y el paro". Hemos tenido 50 reformas laborales que siempre han caminado en la misma dirección. Con normas de flexibilización interna hemos demostrado que no se ha desplomado el mercado de trabajo español. Durante 42 años se ha desplegado una cultura basada en la temporalidad. A veces es más costoso cambiar la cultura que cambiar las normas. Parte de la precariedad la tenemos por la subcontratación. Es muy importante operar en ella de manera prudente. Se trata de mirar hacia adelante y cambiar normas que no están funcionando bien.

Prórroga de los ERTE

"El Gobierno está trabajando para que salgan adelante las ayudas a empresas. Llevamos tiempo señalando que no es suficiente con los ERTE. Es evidente que por mucho que les ayudemos con el abono de las nóminas, los empresarios tienen un sinfín de gastos", manifiesta sobre la crisis de muchas empresas y reconoce que se está trabajando en las ayudas directas. Sobre la extensión de los ERTE dice la ministra que "se van a mantener" siempre y cuando los necesiten las empresas. Ahora están aprobados hasta el 31 de mayo, y si en verano no está este mecanismo es "porque las cosas van muy bien".

Cuando apareció el coronavirus recibió muchas críticas por su guía laboral algo que le sorprendió: "Me quedé impactada con el chorreo que me cayó con la guía laboral, lamento que el tiempo me diera la razón". Para el mercado laboral es muy importante que avance la vacunación. Es imprescindible para controlar el clima económico y social en un país que depende fundamentalmente del turismo

Situación de los riders

Sobre los riders, señala que a todas luces no son emprendedores a pesar de que estén trabajando para una plataforma. No tiene que haber competencia desleal entre empresas y que se cumpla la normativa laboral, pero no es elegible la condición, dice por los que se han manifestado partidarios de seguir siendo autónomos.

La ciudadanía quiere que resolvamos problemas. Yo no soy monárquica y no me gusta lo que está pasando. El debate, tanto para un monárquico como un republicano es la transparencia.