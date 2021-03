El Norte de Lucas: Semana sin Santa y el mal día de Irene Montero

Adiós al Santa. La última semana del mes será tan 'normalita' como esta. Nos santificamos en casa con cuidado y gracias. La propuesta del Ministerio de Sanidad ha salido adelante pero no de forma unánime. Ayuso ha vuelto ha incidir en que cerrar o no no afecta en especial a la evolución del virus. Madrid está muy por encima en incidencia acumulada que la media nacional. "Ha optado por salvar la economía, que es una opción"

El Delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que no habrá manifestaciones del 8M. Sí las habrá en Cataluña, lo cuál ha irritado a los sectores feministas: "Si es por el motivo de la pandemia estamos de acuerdo, pero puede haber algún otro motivo detrás". La ministra Irene Montero ha dejado caer que no le pasa desapercibido "el señalamiento a la lucha feminista por quienes tienen una agenda reaccionaria engrasada". Igual se refiere a Ayuso, que ha afirmado que alguien que se considera feminista está al frente del ministerio por ser la mujer del vicepresidente.

El mal día de Irene Montero

No ha tenido su día Irene Montero. "O peca de ignorancia inexcusable o miente descarademente", es lo que ha dicho la jueza decana María Jesús del Barco en Más de Uno sobre su ley de libertad sexual para considerar agresión cualquier relación en la que no haya un consentimiento expreso inequívoco y concluyente. "La sentencias judiciales por cualquier delito se hace en base a pruebas", dice Lucas sobre el ejemplo que ha puesto Montero comparando las agresiones sexuales con un robo.

"Según el diario odicial de Podemos este es un programa bastante fachoso", igual hoy le piden explicaciones a la ministra Yolanda Díaz que viene a la Brújula, añade el director del programa. Mientras, en Podemos siguen criticando que los medios recojan las palabras de Villarejo. El excomisario ha sido claro: "Voy a desenmascarar a todos".