La alianza entre Tuio y OpenAI sacude al sector asegurador y desata caídas en Bolsa

El sector asegurador europeo registró fuertes descensos en Bolsa tras conocerse el acuerdo entre la neoaseguradora española Tuio y OpenAI, la compañía responsable de ChatGPT. La noticia fue adelantada ayer por la web especializada Reinsurance News, lo que aceleró la reacción del mercado ante el posible impacto de la inteligencia artificial en la industria.

El acuerdo contempla la integración de inteligencia artificial generativa en los procesos de Tuio, lo que permitiría ofrecer presupuestos personalizados y automatizar parte de la relación con el cliente. Para los analistas, esta capacidad podría reducir costes operativos y acelerar la contratación de pólizas sin intermediación tradicional.

La reacción bursátil refleja la inquietud ante la posibilidad de que nuevos actores digitales, con estructuras más ligeras, compitan directamente con las grandes aseguradoras tradicionales.

Una ‘insurtech’ española en el foco

Detrás de Tuio están los emprendedores Juan García, José María Lucas del Portillo y Asis Pardo, impulsores de un modelo 100% digital centrado inicialmente en seguros del hogar.

Aunque la integración tecnológica aún está en una fase temprana, el movimiento ha sido suficiente para generar un debate en el sector sobre la velocidad a la que la inteligencia artificial puede transformar procesos como la tarificación, la atención al cliente o la gestión de siniestros.

¿Reacción puntual o cambio estructural?

Algunos analistas consideran que el castigo en Bolsa podría responder a una reacción preventiva ante una tecnología cuyo impacto real aún está por medirse. Sin embargo, el informe de Goldman Sachs advierte de que la IA no es solo una herramienta de eficiencia, sino un potencial factor de cambio estructural en la industria aseguradora.

El mercado ahora observa si las grandes compañías acelerarán sus propios desarrollos tecnológicos o si las ‘insurtech’ marcarán el ritmo de la transformación