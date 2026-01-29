Quien es Aina Ziordia, la mejor silbadora del mundo: "Tienes que dedicarle horas de estudio"

No hay una fecha concreta que establece el nacimiento del silbido. Siempre ha estado presente, incluso es probable que esté tan ligado al ser humano como la propia voz hablada, ya que requiere habilidades motoras simples y control respiratorio que los humanos ya tenían hace cientos de miles de años.

Silbar ha servido como instrumento a lo largo del tiempo, como por ejemplo, el silbo gomero. Este idioma ancestral, único y funcional, considerado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es utilizado en la isla de La Gomera (Islas Canarias) para comunicarse a larga distancia a través de barrancos y valles.

La campeona del mundo de silbido es española

Aina Ziordia Botella es vecina del pequeño municipio madrileño de Colmenarejo. De un tiempo a esta parte, comenzó a subir vídeos a YouTube demostrando sus dotes 'silbísticas', algo que le sirvió para darse cuenta de que era su vocación. Descubrió así el Campeonato Internacional de Silbido, en Los Ángeles, el cual quedó en primera posición en el año 2023. Tomás Sanjuán tuvo el placer de charlar con ella en El Barrileño, dentro de Más de Uno Madrid.

Hay quien diferencia el silbido entre instrumento y arte, como es el caso de Aina Ziordia. "Es importante entender el silbido como instrumento musical, es decir, aprender a diferenciar entre 'voy por la calle y estoy silbando y ya silbo, ¿no?' No tiene nada que ver con eso. Es bastante más. Tienes que dedicarle horas de estudio, como si, por ejemplo, estudiaras un clarinete", explica Aina. Al preguntarle por su experiencia en Los Ángeles, recuerda que prácticamente "era la única europea". "Compartí Airbnb con varios silbadores que tampoco conocía. Sobre todo había japoneses y americanos", cuenta.

Aina explica que antes de ganar el Master of Whistling in Hollywood le daba vergüenza que le viesen silbar. "Yo me di cuenta, gracias a Dios, por YouTube. Empecé a ver que existían concursos de silbido y empecé a encontrar referentes", apostilla. Alzarse con el premio a mejor silbadora del mundo le valió para llamar la atención del Alfonso Vilallonga, responsable de la banda sonora de la película Robot Dreams, la cual ganó dos Goyas y fue nominada al Oscar por mejor película animada.