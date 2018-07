"Sí, absolutamente. Se trata de alguien muy fuerte. Es la primera mujer Almodóvar que puedo imaginar en este país", respondió a la pregunta de si la candidata demócrata encajaría en esa categoría reconocible en su filmografía de mujeres capaces de superar todas las inclemencias posibles en un mundo de hombres.

"La verdad que estoy muy sorprendido. Hace diez o quince años nunca pensé que ahora estaría rezando para que ella (Clinton) ganara unos comicios", señaló. "Estamos muy preocupados en España por las elecciones de EEUU", añadió. Almodóvar presentó la película junto a su hermano Agustín Almodóvar, productor de la cinta, así como con las protagonistas Emma Suárez y Adriana Ugarte.

El director español explicó a la prensa estadounidense del festival que se inspiró en los relatos de la escritora canadiense ganadora del Nobel Alice Munro para "Julieta".

Almodóvar compró los derechos de los cuentos "Destino", "Pronto" y "Silencio" de Munro con la idea de trasladarlos a la gran pantalla cambiando Vancouver por Nueva York, aunque finalmente decidió que la acción transcurriría en España y en español. "Llegué a elegir incluso localizaciones en la costa de Nueva York. Teníamos primero borrador del guión pero no estaba del todo satisfecho. Había algún elemento que no me daba seguridad y lo aparqué durante dos años", explicó el director.

"Después lo retomé y me di cuenta que no podía hacerlo en inglés. Y pensé en llevármelo a mi geografía y hacerlo en español. Tuve que hacer cambios porque hay muchas cosas que tienen distintas implicaciones en España y en Norteamérica como la culpa o los credos", señaló. Con todo, Almodóvar afirmó que de Munro sí aprovechó para la película "la forma de contar una historia" de la escritora canadiense. "Por una vez quise ser muy comedido, muy austero, en la narrativa", señaló entre risas.

El director español volverá a la Gran Manzana a finales de noviembre para participar en varios eventos de la retrospectiva que le dedicará el MoMA a su carrera y que permitirá volver a ver a los neoyorquinos las veinte cintas del director manchego. Almodóvar está ahora involucrado junto a su hermano y la productora "El Deseo" en la última película de la argentina Lucrecia Martel, "Zama".

"El cine en español está viviendo un gran momento. El otro día vi "Neuruda" (Pablo Larraín) y es la mejor película que he visto este año", apuntó. "Como productor y como espectador es fantástico disfrutar del cine hispano", añadió.