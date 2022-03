OSCAR 2022: Estas son las películas ganadoras

LEER MÁS ‘CODA’, la Mejor Película de unos Oscar sacudidos por el puñetazo de Will Smith

La 94º edición de los premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha tenido como películas favoritas a 'CODA', dirigida por Sian Heder y estrenada en Apple TV+, y 'Dune', de Denis Villeneuve, que ha arrasado en las categorías técnicas.

'Coda' y 'Dune' las películas ganadoras

'CODA' ha obtenido las tres estatuillas a las que optaba: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur, el primer premio masculino para un actor sordo.

Por su parte, 'Dune' ha acumulado un total de seis Oscar, siendo la ganadora en el número de premios, todos ellos técnicos: Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción y Mejores efectos visuales.

Lista completa de los ganadores 2022

Este es el listado completo de los ganadores de la 94 edición de los Óscar:

Mejor Película: 'CODA'

Mejor Dirección: Jane Campion, por 'El poder del perro'

Mejor Actriz: Jessica Chastain, por 'Los ojos de Tammy Faye'

Mejor Actor: Will Smith, por 'El método Williams'

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose, por 'West Side Story'

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur, por 'CODA'

Mejor Película de Animación: 'Encanto', de Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino y Clark Spencer

Mejor Guion Original: Kenneth Branagh, por 'Belfast'

Mejor Guion Adaptado: Siân Heder, por 'CODA'

Mejor Película Internacional: 'Drive my Car' (Japón)

Mejor Canción original: 'No time to Die' de Billie Eilish y Finneas O´Connell, por 'Sin tiempo para morir'

Mejor Banda Sonora Original: Hans Zimmer, por 'Dune'

Mejor Montaje: Joe Walker, por Dune'

Mejor Fotografía: Greig Fraser, por 'Dune'

Mejor Sonido: 'Dune'

Mejor Vestuario: Jenny Beavan, por 'Cruella'

Mejor Cortometraje de Animación: 'El limpiaparabrisas', de Alberto Mielgo y Leo Sanchez

Mejor Cortometraje: 'The Long Goodbye', de Aneil Karia y Riz Ahmed

Mejor Largometraje Documental: 'Summer of soul', de Ahmir 'Questlove' Thompson, Joseph Patel, Robert Fyvolent y David Dinerstein

Mejor Cortometraje Documental: 'The queen of basketball'

Mejor Maquillaje y Peluquería: 'Los ojos de Tammy Faye'

Mejor Diseño de Producción: 'Dune'

Mejores Efectos Visuales: 'Dune'

El corto español 'El limpiaparabrisas' gana el Oscar de animación

'El limpiaparabrisas' el cortometraje dirigido por Alberto Mielgo y producido por Leo Sánchez se ha llevado el Oscar al mejor cortometraje de animación en la 94.ª edición de estos premios.

Se trataba de la primera de la primera nominación para Alberto Mielgo, que ya cuenta en su palmarés con cuatro Emmy y dos Annie. Un premio, el de mejor cortometraje de animación, al que también optaban 'Affairs Of The Art', dirigido por Joanna Quinn; 'Bestia' de Hugo Covarrubias; 'Peti Roja' de Dan Ojari y Michael Please; y 'Boxballet' del ruso Anton Dyakov.

El premio se conoció antes del inicio de la gala, ya que esta era una de las ocho categorías que la cadena ABC decidió dejar fuera de la retransmisión en directo de la ceremonia. Las otras categorías afectadas son mejor cortometraje de ficción, mejor cortometraje documental, mejor montaje, mejor maquillaje y peluquería, mejor música original, mejor diseño de producción y mejor sonido.