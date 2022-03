‘CODA’, la Mejor Película de unos Oscar sacudidos por el puñetazo de Will Smith

Hasta ahora, que un Oscar a la Mejor Película no fuera el titular más recordado de una gala... se debía a que se trataba de una ganadora poco popular que le arrebataba la estatuilla [por el voto preferencial] a otra cinta más conocida, más rotunda, más arropada por la crítica. 'Moonlight' o 'Green book' vienen a la memoria como casos recientes. Lo que ha ocurrido esta noche tiene algo del fenómeno descrito. 'CODA' salió de un festival indie como Sundance, fue comprada por una plataforma como AppleTV+ [que aún tiene mucho camino que recorrer en su penetración como marca], y pasó por los cines con poca atención de los espectadores. Y esta historia de una familia de pescadores sordos a los que su hija conecta con el mundo, dirigida por Sian Heder, se ha llevado las tres estatuillas a las que optaba: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado [no olvidemos que es un remake de la francesa 'La familia Belier'] y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotsur [el primer premio masculino de interpretación para un actor sordo].

Estos serían los argumentos que estaríamos discutiendo este lunes por la mañana si la gala de la pasada madrugada, de recuperación de la presencialidad, celebrada en el mítico Dolby Theatre, hubiera sido una gala más. Diríamos que es el segundo año consecutivo que una mujer se alza con la estatuilla de Mejor Película [el año pasado fue Chloé Zhao con 'Nomadland']; recordaríamos que Jane Campion es también la segunda directora consecutiva en llevarse Mejor Dirección] y apuntaríamos que Ariana DeBose es la primera actriz abiertamente "queer" que ha obtenido estatuilla, en este caso la de Mejor Actriz de Reparto por 'West Side Story' [incluso los más cinéfilos estarían recordando cómo Rita Moreno, presente en la gala, consiguió el mismo premio por el mismo personaje hace más de seis décadas]. Y sin embargo, la imagen de la noche y de la gala será otra. Será la de un hombre que, después de haber sudado sangre para conseguir un Oscar, de hacerse una película a su medida para obtenerlo y de pasar una temporada de premios hablando de amor, será recordado para siempre como el autor del primer puñetazo en directo en una ceremonia de la Academia de Hollywood.

El momento más dramático de la noche

Ocurría en la última hora de gala. El actor Chris Rock, expresentador de los Oscar, salía al escenario para introducir el premio al Mejor Documental que acabaría ganando 'Summer of soul'. Hacía un broma sobre Penélope Cruz y Javier Bardem [este reía a carcajadas] y después se centraba en Will Smith. Con el siguiente chiste: "Jada [en alusión a la actriz Jada Pinkett-Smith, esposa de Will], te quiero. No puedo esperar a ver 'G.I. Jane 2' [en referencia a los problemas capilares de ella, por los que lleva el pelo rapado]". Las cámaras de la cadena ABC captaban una sonrisa en boca de Will Smith y la realización regresaba al escenario, a Chris Rock. Lo siguiente que vio el mundo fue la espalda del nominado dirigiéndose al centro del escenario, propinando un puñetazo al presentador y regresando a su asiento. Una vez allí, este grito en mitad de una sala en silencio: "¡Saca el nombre de mi mujer de la puta boca!". Chris Rock intentaba excusarse y, con tremenda incredulidad, concluía: "Esta va a ser la noche más grande de la historia de la televisión". La emisión norteamericana impidió, por el delay [o censura] que el incidente se oyera. El resto del mundo sí pudo escucharlo.

El ambiente se cortaba con un cuchillo en el Dolby y las cuentas de Twitter de los periodistas presentes en la sala se llenaban de especulaciones. Scott Feinberg, de 'The Hollywood Reporter', contaba cómo Denzel Washington había calmado a Smith, que tenía lágrimas en los ojos. Las mismas que seguían corriendo por sus mejillas cuando, minutos después, ganaba el Oscar al Mejor Actor protagonista por 'El método Williams'. Su discurso de agradecimiento comenzó con una justificación -"Richard Williams era un fiero defensor de su familia" o "el amor te lleva a hacer cosas locas"-, siguió con un reconocimiento de culpa sin mención a Chris Rock -"quiero disculparme con la Academia y con todos los nominados"- y concluyó con una humillación de cerviz: "Espero que la Academia vuelva a invitarme". No dejó de llorar durante toda la alocución, en la que vino a reconocer que, a pesar de que tenía asumido que la profesión de actor conlleva escuchar cosas que no le gustan... había perdido los nervios. El aplauso de la sala, lejos de censurar lo ocurrido, fue unánime. Minutos después, Sir Anthony Hopkins salía a escena para entregar el Oscar a la Mejor Actriz protagonista a Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye': "Will Smith ya lo ha dicho todo. Tengamos paz, amor y tranquilidad. Gracias, Will".

La primera gala sin todos los premios en directo

¿Cómo no va a quedar eclipsada la victoria de 'CODA' con este suceso? Y para colmo era la primera gala en la que ocho premios se entregaban fuera de la retransmisión en directo. En esa hora previa a la ceremonia nos enterábamos -por Twitter- de que Alberto Mielgo y Leo Sánchez habían ganado el primer Oscar de la historia para un cortometraje español [la producción animada 'El limpiaparabrisas'] y que Alberto Iglesias [como luego les sucedería a Penélope Cruz y a Javier Bardem], había perdido el suyo en la cuarta nominación en favor de Hans Zimmer. 'Dune', de hecho, ha sido la película con más estatuillas. Seis premios que avalan su impecable ejecución técnica: además de Mejor Música, Mejor Montaje, Mejor Dirección Artística, Mejor Sonido, Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales. Cabe destacar que Kenneth Branagh rompía al fin la racha de sus nominaciones sin premio con un Oscar al Mejor Guión Original para 'Belfast'... y que 'Encanto' se convertía en la Mejor Película de Animación.

El gran reto de esta ceremonia de 2022 era integrar esos ocho premios retirados de la retransmisión y entregados una hora antes de la gala. Como habían anunciado los productores… los clips con los discursos de los ganadores se han entretejido con la emisión en directo, pero esa costura se ha notado demasiado: agradecimientos recortados, muy poca emoción y la noticia de los premios [muy relevante la gran alegría para España] anunciada en Twitter por los periodistas presentes en el gallinero del Dolby Theatre antes que por la propia Academia de Hollywood. A la espera de las audiencias de la ABC, que se conocerán a lo largo de este lunes, tenemos que reconocer lo que es evidente, lo que era un clamor: el regreso de la figura de las presentadoras ha favorecido a los Oscar. Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall [olvidable su cacheo a Josh Brolin] han acertado con algunos de sus dardos humorísticos en el tramo inicial de la gala. ¿Después? Después lo que ocurre casi siempre, que las presentadoras desaparecen en favor de entregadores fugaces, caras conocidas sin apenas guión. ¿Y los minutos ahorrados? Usados para que regresaran en su esplendor los clips de las películas, porque la ceremonia va exactamente de eso: de que el público conozca las nominadas y vaya a verlas al cine.