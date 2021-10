Los mejores cómics españoles del 2021: 15 obras que no puedes dejar de leer

El Premio Nacional del Cómic 2021 distingue la mejor obra de este género dibujada y escrita por autores españoles, "en cualquiera de las lenguas del Estado y editada en España en su primera edición, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020", según publica el propio Ministerio de Cultura. Este año ha recaído sobre la obra 'Primavera para Madrid' de Diego Corbalán Hernández 'Magius'.

'Primavera para Madrid', Premio Nacional de Cómic 2021

El jurado ha elegido la de Magius "por su calidad formal y técnica, la valentía y riqueza de su propuesta argumental y su aproximación, lírica y quirúrgica, hacia problemas como la corrupción política y empresarial", según recoge el Ministerio de Cultura y Deporte en su comunicado. Destaca además que en 'Primavera para Madrid', "la ficción y la realidad se mezclan a través de eventos y personajes magníficamente construidos e hilvanados. Una obra en forma, fondo y edición, coherente, arriesgada y, sobre todo, honesta".

El premio está dotado con 20.000 euros y su objetivo es distinguir el mejor cómic publicado en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado durante el año 2020.

¿Quién es Diego Corbalán Hernández 'Magius'?

Conocido como 'Magius', Diego Corbalán Hernández nació en Murcia en 1981, y es ilustrador, dibujante y guionista. Según publica el Ministerio de Cultura y Deporte, 'Magius' comenzó editando fanzines en 1998 con el título 'DD/DT', al que siguió 'Black Methal', en 2001, otros fanzines como 'Clásicos Caninos' o 'Hammon'. Además, es autor de las novelas gráficas 'Murcia' (2015) o 'El Método Gemini' (2018).

Primavera para Madrid de Magius, Premio Nacional de Cómic 2021 | ondacero.es/Casa del Libro

Algunos de los mejores cómics españoles de 2021

Sin duda, la producción de cómic 'made in Spain' es muy amplia, y son muchas las obras que merecen un reconocimiento.

Desde ondacero.es hemos querido hacer una recopilación de las 15 mejores obras de autores españoles destacadas por la crítica en 'Los Esenciales' de 2021, un listado que recoge algunas de las obras más destacadas publicadas en España durante el primer semestre del año, y que podemos consultar en la web de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ADCcómic).

En concreto, la crítica destaca para este año las siguientes obras de autores españoles: '¡Vaya siglo nos espera! Instrucciones para salvar el mundo', de Pedro Cifuentes; 'Carta Blanca' de Jordi Lafebre; 'Contrapaso: los hijos de los otros', de Teresa Valero; 'El futuro que no fue', de Daniel Torres; 'El Pacto', de Paco Sordo; 'En Camino', de José Ángel Ares y Paco Hernández; 'Giganta. Historia de aquella que recorrió el mundo en busca de libertad', de J. C. Deveney y Núria Tamarit; 'La isla', de Mayte Alvarado, 'Medea a la deriva' de Fermín Solís; 'Romeo muerto', de Santiago Sequeiros; 'Sácamelo todo (las tiras completas de Mr. Prolapso)', de Guillermo Lizarán; 'Todo bajo el sol', de Ana Penyas; 'Tonta' de Jaime Hernandez; 'Us', de Sara Soler, y 'Warburg & Beach', de Jorge Carrión y Javier Olivares.