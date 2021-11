‘Mi libro’ de Berend Smit, un libro entre la ley de atracción y Napoleon Hill

Olvidarnos del pasado y centrarnos en el futuro que soñamos para construir nuestro presente. Esa es la premisa de 'Mi Libro'. Su autor, Berend Smit, explica en sus páginas un método de pensamiento basado en la física cuántica y la neurociencia para guiar al lector en el camino hacia esa vida que tanto desea, dejando a un lado el miedo y las inseguridades. Porque, según cuenta, alcanzar la paz mental y mejorar cada día es posible siempre y cuando depositemos todas nuestras fuerzas en conseguirlo.

El interés de Berend Smit por conocer el ‘cómo’ y el ‘por qué’ de las cosas le han llevado a convertirse en la persona que es, aunque, tras los años, asegura que estas cuestiones “no son tan importantes si se mira desde el final”. Con tan solo cinco años, comenzó a leer la Enciclopedia Winkler Prinsa y, más tarde, decidió embarcarse en el mundo de la física cuántica y la psicología. Ha trabajado como international troubleshooter para varias multinacionales y organizaciones y también se ha subido a escenarios de todo el mundo para ayudar a la gente a conseguir todo aquello que realmente desea.

Y ahora ha decidido hacerlo a través de ‘Mi Libro’. Una obra que ya ha triunfado en Europa y que tras leerla “tu vida nunca volverá a ser la misma”. Se han vendido 35.000 ejemplares y se ha traducido a todos los idiomas del continente. En esta entrevista, Smit cuenta con más detalle todo lo que se puede aprender con su libro.

Pregunta- La ley de atracción habla de la influencia de los pensamientos sobre la vida de las personas, aunque lo analiza desde otro ángulo. ¿Qué tiene de diferente ‘Mi Libro’ para que los europeos estén tan interesados en él?

Berend- Exacto, lo hace desde otro ángulo. Lo de los europeos, hay que preguntárselo a ellos, yo solo transmito el mensaje.

Pregunta- En su libro incide en la importancia de abrir la mente y dejar atrás el pasado. ¿Por qué debemos olvidarlo?

Berend- Si no se olvida el pasado, ¿cómo podemos concentrarnos en nuestro futuro?

Pregunta- Pero el pasado nos puede ayudar a no volver a cometer los mismos errores…

Berend- Ese es el problema. El pensamiento de "no volver a cometer los mismos errores" es lo que nos cierra puertas y la voluntad de volver a soñar. Soñar es crear y crear es construir. Sin embargo, como tuvimos una primera mala experiencia, muchas veces la gente no se permite volver a soñar, por miedo. Por ejemplo, el hecho de haber dejado un "trabajo seguro" para ser autónomo, vivir su sueño y haber fracasado provoca que las personas piensen que el error es haber dejado ese trabajo.

Cuando nos olvidamos del pasado, obviamente es un decir, pero cuando lo hacemos, la mente vuelve a soñar y a hacer de manera ilimitada lo que se tenga que hacer para no fracasar otra vez y encontrarse en esa situación del futuro. Por eso la gente dice que ‘Mi libro’ es la continuidad de la ley de la atracción. Yo la convertí en la ley de recibir. ‘Mi Libro’ empieza donde los otros libros se acaban

Y soñar es atraer. Muchas veces, lo que nos impide alcanzar nuestros objetivos son las limitaciones que nos ponemos inconscientemente. Si deseamos algo muy fuerte, la atracción se produce por el hecho de que nuestro subconsciente cree realmente que pasamos por esa situación deseada y cómo se vuelve real para nuestro cerebro. Entonces, es algo accesible y más fácil de lograr. El cerebro se desbloquea y nos permite realizar cosas que antes no hacíamos por pereza o miedo. Por eso insisto en la importancia de acordarse del futuro, porque tiene una real acción en nuestro subconsciente.

Pregunta- ¿Qué quiere decir que su libro empieza donde otros libros acaban?

Berend- Significa que hay que acordarse del futuro, siempre mirar desde el final. El futuro atrae. Este libro es completamente diferente, es realmente la nueva manera de desarrollarnos y mejorarnos basados en la física cuántica y la filosofía.

En una película, el final ya ha sucedido. Entre una película y nuestra vida, no hay diferencia. Nuestro cerebro lo entiende de la misma manera, tenemos que ser actores de nuestra vida.

En este libro escribí conceptos únicos que no se encuentran en otras obras. Toda mi vida he mejorado empresas en el mundo enseñándoles el método de Napoleon Hill. En ese proceso y hablando con la gente que conocí, descubrí por qué las personas atraían cosas, pero no las recibían. Por eso escribí ‘Mi Libro’.

Pregunta- ¿En qué consiste ese concepto de "reaprender" del que habla?

Berend- Hay dos maneras de aprender. La primera es en griego,’teta’, es decir, la vibración baja que tiene nuestro cerebro cuando somos pequeños y aprendemos. Esto no es una opinión mía, hay estudios serios que miden con un aparato a qué frecuencia está nuestro cerebro cuando somos jóvenes. Absorbemos todo lo que hay a nuestro alrededor para aprender rápido los códigos de una familia, de una sociedad o de una cultura.

"Cuando un niño se sube en una escoba y dice que está subido en un caballo, para él, es realmente un caballo. Eso es ‘teta’, la creencia de lo que hacemos y lo que pensamos, de lo que soñamos"

Los grandes artistas, científicos o personas que han marcado nuestra sociedad eran soñadores. Eran personas diferentes a aquellas que tienen un subconsciente cerrado, que únicamente se levantan, cogen el metro y van a trabajar. Las falsas creencias pueden marcarnos durante nuestra infancia y eso va a influir en toda nuestra vida.

Nuestra vida nos dirige a algo ya organizado desde que somos niños. Tan solo el 1% se atreve, por tener un gran coraje, a ir en contra de sus propias creencias. Son como las aplicaciones en un móvil, es difícil desinstalar algo que siempre estuvo porque "somos" las ideas que creemos.

Si cogemos a Pablo Picasso, cambiamos sus creencias de ser un artista y de mostrarnos el mundo de otra manera y ponemos en él nuevas creencias de que era un gran director de bancos y que era excelente en ello, entonces tenemos a otra persona totalmente diferente, con creencias diferentes y palabras y opiniones distintas. Todo viene de lo que creemos, de lo que somos o de lo que seremos.

Esa es la magia de las "aplicaciones" que tenemos instaladas en nuestro subconsciente. La clave es saber cómo cambiar esas creencias. Y aquí llega mi método de acordarse del futuro y de lo que cuento en ‘Mi libro’. Todo lo que quiera lo podemos recibir si realmente lo deseamos.

Pregunta- ¿Cuál es el segundo método para “reaprender” lo que aprendimos mal?

Berend- La repetición. ¿Recuerdas cuándo aprendiste a conducir por primera vez? Tenías que pensar en todo y hacer lo mismo una y otra vez. Sin embargo, un día despiertas y te das cuenta de que acabas de conducir una hora sin acordarte del camino, pensando, por ejemplo, en el fin de semana. Es el piloto automático y la repetición hace instalar nuevos hábitos.

Pregunta- ¿Y qué papel juega el futuro en todo esto?

Berend- El futuro es lo que nos hace vivir, el problema es nuestra motivación. Si crees que levantándote todas las mañanas a darle una flor a la mujer que amas, a cambio, vas a conseguir que esa mujer un día se de cuenta de tu valor, entonces tú mismo lo harás. Nos movemos por emoción y creencias. Si tenemos alguna duda de que lo que estamos haciendo no sirve para nada, la situación que deseamos no llegará. Por lo tanto, nuestra genética nos hace ahorrar esa energía inútil.

Por eso es importante acordarse del futuro, de estar seguro de sus valores, de lo que queremos ser en la vida, de lo que "ya fuimos". Los hábitos se instalan como una repetición, todos los días estaremos obsesionados con ello, aprenderemos todo lo necesario para lograr ser lo que un día fuimos en el futuro.

"Este libro le guía y no importa qué es lo que desea, si es prosperidad, salud, estabilidad en una relación o simplemente estar en paz"

Pregunta- Si tus padres te dicen que eres malo en algo, ¿influye para lograr tus objetivos?

Berend- Claro, los padres tienen mucha influencia. Por eso, muchos niños de familia con dinero suelen tener una vida similar. Y los hijos de pobres, suelen ser pobres porque tienen esa costumbre de sentarse frente a la tele, ver el fútbol, beber como el padre y no estudiar. La suerte es que, a veces, los padres quieren que sus hijos tengan buenos estudios. Entonces, de tanto enfocarse en ello, el hijo al final modifica esa genética que le predispone a ser como su padre por costumbres y esas costumbres cambian por sus nuevas amistades en la universidad.

Por eso tenemos que tener cuidado con quién pasamos nuestro tiempo. Somos la media de las diez personas que más vemos en nuestra semana como, por ejemplo, nuestros colegas de trabajo, compañeros de estudio, familia, pareja, etc. Con ‘Mi Libro’ se puede conseguir organización y método.

Pregunta- ¿Qué piensa sobre la ley de atracción en el amor?

Berend- Simplemente si pensamos que no somos bastante interesantes para alguien, eso se intuye. Una persona que se siente segura y que sabe que puede interesar y ser querido tiene mil veces más fuerza que otra que duda de lo que pueda tener. Si queremos estar con una mujer excepcional, obviamente, tenemos que ser excepcionales y cada día trabajar en ello. De esta manera, llegaremos a un futuro donde los dos seremos excepcionales.

Una mujer cultivada estará más interesada en alguien que le gusta pintar, escribir textos, etc. Entonces, cada uno en su vida puede mostrar más interés por el Alberto A o por el Alberto B. Pero esa persona ya se decidió en un futuro.

Pregunta- ¿Entonces la ley de atracción trae karma?

Berend- Por supuesto. Si tienes actitudes negativas en la vida, ¿qué esperas recibir? Está lógicamente conectado, son consecuencias de la ley de atracción. Si piensas en negativo, atraerás ese karma en tu vida. No es que la ley de atracción sea brujería, pero hay millones de casos reales.

Pregunta- Si nuestra vida tiene ya un destino, ¿se puede considerar la ley de atracción como algo malo?

Berend- No es que la ley de atracción sea mala. Nosotros no tenemos la culpa de que la vida tenga un destino, por eso hay que entender el por qué y de dónde viene esa creencia.

Tiene un destino porque la mayoría de los humanos no hacen nada para cambiar sus vidas, sus genes y los hábitos de sus padres. Por este motivo, las familias ricas suelen ser las mismas en un país. Destino o hábitos, llámalo como quieras.

Es muy difícil ir en contra de nuestro destino, pero es posible y más aún con este método. Por eso, se deben escribir detalles y etapas fáciles de seguir para poder entenderlo. Es como un dominó. La gente se desmotiva cuando ve todas las piezas caer, pero lo que no sabe es que tan solo tumbando una, el resto caen.

Por ejemplo, el simple hecho de salir a correr una vez, solo cinco minutos, al final hace que nos quedemos veinte y tengamos una alta probabilidad de volver el segundo día. Nuestros malos hábitos intentarán decirnos que no vayamos otro día a correr por cualquier excusa, pero, siguiendo y siguiendo en contra de esos hábitos, el cambio se hace y tendremos nuestra vida deseada "sin esfuerzo", porque esos esfuerzos son automáticos.

La clave es "desear" esos nuevos hábitos. Una manera muy potente de lograrlo es pensar que ya somos lo que queremos ser, entonces empezamos a actuar inconscientemente como "esa nueva persona". Para que un actor parezca real y sea bueno, tiene que creerse, llorar y vivir lo que está viviendo como en una película. Es algo difícil, pero potente.

Pregunta- ¿Jerry Hicks y su organización, Abraham Hicks, pueden convertirse en su principal competencia?

Berend- ¿Por qué competencia? Es una persona muy amable, inteligente. Yo solo escribo la continuidad de lo que él empezó. Un día, Isaac Newton empezó a escribir sobre la teoría de la gravedad y sus ideas. Años después, Albert Einstein continuó esta teoría, modificó lo que pensaba que era y hoy tenemos una de las mejores teorías aprobadas que nos ha permitido llegar tan lejos en el universo y descubrir cosas sin verlas por el telescopio. Yo no veo a nadie como competencia, veo complementariedad.

Jerry Hicks es un americano que continuó la historia de Napoleón Hill. Yo soy un europeo que sigue esa bonita investigación de nuestra existencia. Pienso que no siempre los americanos pueden marcar la historia y a veces tenemos talentos en Europa con teorías interesantes, que dentro de años, marcarán la historia. Lo que he hecho es tener fe y darle amor y energía a mis trabajos para poder explicarlos en un libro, para mí, sagrado.

Pregunta- Hay rumores de que se está organizando una gran conferencia con autores nacionales conocidos en el Madrid Marriott Auditorium. ¿No hablará de la historia sobre las hermanas venezolanas que escaparon de la miseria gracias a que empezaron a traducir su libro?

Berend- En nuestra página web puede estar al tanto de todas las actualizaciones que estamos preparando. Ha sido una entrevista interesante.

Pregunta- Gracias por aceptar la invitación.

Berend- Aquí lo importante no soy yo. Lo que realmente importa es el método que cuento en este libro y lo que pretendo es ayudar compartiendo lo que aprendí antes de que la tierra me lleve.