La FundéuRAE elige arancel como la palara del año

En el acto de conmemoración del vigésimo aniversario de la FundéuRAE, presidido por la reina Letizia, se ha anunciado que arancel es la palabra del año 2025.

Otras palabras candidatas

Las otras once finalistas fueron apagón, macroincendio, preparacionista, boicot, dron, generación Z, macrorredada, rearme, papa, tierras raras y trumpismo. Todas las palabras candidatas están ligadas a la cobertura periodística en 2025.

El Diccionario de la Lengua Española recoge que arancel es una "tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etcétera, o establecida para remunerar a ciertos profesionales". Su segundo significado es "tasa, valoración, norma, ley".

Contexto de guerra arancelaria

La palabra elegida este año está enmarcada en un contexto de guerra arancelaria por parte de Trump hacia el resto de países con los que tiene acuerdos comerciales, también hacia países de la Unión Europea. El debate sobre los aranceles ha copado los medios de comunicación y la agenda política mundial por las implicaciones económicas.

El patronato de la fundación, presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha destacado que la palabra arancel ha pasado de estar reservada a los especialistas y al ámbito técnico a estar presente en el día a día de cualquier persona.

Se trata de un término ya recogido en el Diccionario de autoridades de 1726 y habitual en las áreas de la economía y el derecho, especialmente, pero la actualidad informativa ha hecho que su uso se dispare.

Desde 2013 FundéuRAE elige una palabra del año de entre sus más de 250 recomendaciones lingüísticas anuales, en función de su interés lingüístico por su origen, formación o uso y por haber tenido un papel protagonista en el año de su elección.

Anteriores ganadoras

Las anteriores ganadoras fueron dana (2024), polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), confinamiento (2020), los emojis (2019), microplástico (2018), aporofobia (2017), populismo (2016), refugiado (2015), selfi (2014) y escrache (2013).

Este año el anuncio ha coincidido con la celebración del vigésimo aniversario de nacimiento de la Fundéu, que en 2020 cambió su denominación por la de FundéuRAE.