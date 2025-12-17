El cambio histórico que llega a los Oscar: se emitirán en Youtube a partir de 2029

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha llegado a un acuerdo con Youtube mediante el que le otorga los derechos globales exclusivos de los Oscar a partir de 2029.

Esta será la primera vez en la historia de los premios que se emitirán en Youtube y de forma gratuita, en principio, hasta 2033. De esta manera, más de dos mil millones de personas podrán disfrutar en vivo de la alfombra roja, el contenido detrás de cámaras y el acceso al Baile de los Gobernadores.

"Estamos encantados de iniciar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia", señalan Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia. "Esta colaboración nos permitirá ampliar el acceso a su obra a la mayor audiencia mundial posible, lo que beneficiará a nuestros miembros y a la comunidad cinematográfica", detallan.

Según apuntan, este acuerdo permitirá aprovechar el amplio alcance de YouTube e "infundirá a los Oscar y a otros programas de la Academia con oportunidades innovadoras de participación, a la vez que honrará nuestro legado. Podremos celebrar el cine, inspirar a las nuevas generaciones de cineastas y brindar acceso a nuestra historia cinematográfica a una escala global sin precedentes".

Acceso gratuito a otros eventos y programas

Tal y como ha informado la entidad a través de un comunicado, la alianza entre la Academia y Youtube también incluirá el acceso a otros programas y eventos de la Academia en el canal de Youtube de los Oscar. Esto incluye:

Premios de los Gobernadores

Anuncio de Nominaciones a los Oscar

Almuerzo de Nominados a los Oscar

Premios de la Academia para Estudiantes

Premios Científicos y Técnicos

Entrevistas con miembros de la Academia y cineastas

Programas educativos sobre cine

Pódcast y más.

Así las cosas, Youtube emitirá en exclusiva la ceremonia de la 101.ª edición de los Oscar, continuando con esta dinámica hasta 2029.