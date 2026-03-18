Onda Cero Podcast estrena el documental ‘Arny’ cuando se cumplen 30 años del caso

Se cumplen 30 años del llamado ‘caso Arny’, uno de los procesos judiciales más mediáticos y controvertidos de la España contemporánea.

Coincidiendo con esta efeméride, Onda Cero Podcast estrena el documental ‘Arny’, una serie de cinco episodios que vuelve a entrar en el epicentro de aquella historia para tratar de entender qué ocurrió realmente.

A comienzos de los años 90, la Sevilla de la Expo 92 proyectaba una imagen de modernidad y apertura al mundo. Sin embargo, en 1995 estalló el escándalo: más de 40 hombres —entre ellos artistas, empresarios y personajes conocidos— fueron imputados en una investigación sobre presunta corrupción de menores vinculada a varios locales de ambiente gay, especialmente el bar Arny.

El proceso judicial se convirtió en un fenómeno mediático sin precedentes. Durante meses, los nombres de los acusados ocuparon portadas y tertulias. Sin embargo, la sentencia dictada en marzo de 1996 absolvió a la mayoría de los imputados. Solo el propietario del local fue condenado por delitos relacionados con la prostitución de menores.

El tribunal cuestionó la solidez de muchos de los testimonios y puso de relieve contradicciones en unas declaraciones a todas luces falsas.

Treinta años después, el caso sigue generando interrogantes y debate público. Algunos de los implicados han sostenido que fueron víctimas de una “caza de brujas” con un fuerte componente homófobo en un contexto social todavía marcado por prejuicios hacia el colectivo LGTBI.

Testimonios directos

El documental ‘Arny’ cuenta con entrevistas a protagonistas directos del caso, como la fiscal Marta Valcárcel o Carlos Saldaña, propietario del local, además de responsables de otros establecimientos del entorno y periodistas que cubrieron el juicio.

Dirigido por Conchi Cejudo, con guion de Sara Selva, Ximo Peris y Ángela Ruiz, el proyecto apuesta por una reconstrucción rigurosa, apoyada en documentación judicial y hemeroteca, para analizar cómo se gestó el caso, cómo se desarrolló el proceso y cuál fue su impacto social, mediático y personal.

El diseño sonoro es de Eloy Haza y Ángel Rojas, con música original de Miguel Marcos. La producción corre a cargo de Iván Pérez y José Paz.

Un caso que marcó una época

El ‘caso Arny’ no solo puso en el banquillo a rostros conocidos; también evidenció el poder amplificador de los medios en la España de los 90 y abrió un debate sobre los límites entre información, espectáculo y presunción de inocencia.

Tres décadas después, ‘Arny’ propone una mirada serena y documentada para comprender uno de los episodios judiciales y mediáticos más complejos de nuestra historia reciente.

‘Arny’ ya está disponible en la web y app de Onda Cero y cada semana un nuevo episodio en las principales plataformas de audio.