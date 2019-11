Carlos Alsina dedica el Premio Ondas 2019 a su equipo de Más de Uno: "El 'Uno' soy yo, y el 'Más' es mi equipo"

En el programa especial, Carlos Alsina estuvo recorriendo las calles del centro de Madrid en una edición especial de Más de uno. En él intervinieron oyentes que se fue encontrando por las calles. Además, políticos como Casado y Errejón y diversos colaboradores del programa también estuvieron presentes.

Carlos Alsina debutó en la radio en 1990, el mismo año que nació Onda Cero, y formó parte de la primera redacción de informativos de la cadena. En 2002 asumió la dirección de "Noticias Mediodía", compaginando este cometido con la dirección de los Informativos (2003/2005). En septiembre del 2005 se puso al frente de "La Brújula" y logró para el programa los mejores datos de audiencia de su historia. En marzo de 2015 se puso al frente de Más de Uno el espacio matinal de Onda Cero.

DISCURSO DE ALSINA EN LOS PREMIOS ONDAS

Gracias por haber premiado un programa que era un homenaje a nuestro medio. Nuestro medio se hizo grande ahí fuera. Este es un programa que os voy a contar como se gestó.

Le dije al equipo: Tengo una idea. Seriamos capaces de hacer toda la mañana desde la calle, pero no desee un lugar concreto, sino moviéndonos. Si yo hubiera tenido un buen equipo me hubieran dicho ¿dónde vas? Pero como no tengo buen equipo, tengo el mejor de los equipos, me dijeron “hagámoslo”. Te subes a una unidad móvil, vas contando las noticias, hablas con la gente, vas al café Gijón, desayunas con los colaboradores. Te puede pasar cualquier cosas… se me acercó una señora que acaba de recoger la caca de sus perros… luego nos colamos en la biblioteca nacional para transmitir una exposición en la radio. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Luego me encontré con José María García para hacer lo mejor que sabe hacer, poner a parir a los directivos de mi propia cadena en mi propio programa. Y acabamos haciendo un radioteatro de cara al público, y eso es porque tengo el mejor equipo.

También tengo una cadena de Radio, que es mi familia, y que me deja equivocarme con toda libertad cada mañana, y gracias a eso de vez en cuando acertamos. "Mucha gente me pregunta por qué se llama el programa Más de Uno si soo lo presentas tú. Aquí tenéis la respuesta, el 'uno' soy yo, y el 'más' son ellos”. Ha habido un error, yo no estyo aquí para recoger un premio, estoy aquí para entregarlo: ¡Premio Ondas a la mejor programación especial al equipo de Más de Uno de Onda Cero!".

