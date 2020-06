Así ha sido el Especial #AlsinaTodoExterior con motivo de la Semana de la Radio

Desde los estudios de San Sebastián de los Reyes, Carlos Alsina ha trasladado Más de uno a Madrid. La primera parada ha sido en el mítico Café Gijón, donde le esperaban los componentes de La España que Madruga.

Más de uno, ha seguido con el monólogo de las 8, comentando que el desafío de este programa es no pisar el estudio en toda la mañana

En el Paseo de Recoletos, Carlos Alsina ha entrevistado a uno de los protagonistas de la jornada, Pablo Casado. Que ha valorado la manifestación de este domingo en Colón : "El tiempo de Sánchez ha acabado y la certificación de ese fin fue la manifestación de ayer". Sobre una posible moción de censura ha afirmado que no la descartan, " pero no da la suma para ganarla".

Tras este momento, el presentador ha ido subiendo por la calle Prim donde se ha ido encontrando a una madre que llevaba al colegio a su hija Ada, que ha protagonizado un tierno momento recitando el abecedario

También se ha encontrado con Inna, una oyente que va paseando a sus perros, que no dudan en defenderla ante la presencia del periodista.

Alsina ha ido entrevistando a diferentes trabajadores que se encontraban en ese momento por la calle como un panadero, una cartera o un vendedor de cupones de la ONCE

En el Mercado de San Antón, Carlos Alsina ha entrevistado a Iñigo Errejón que ha asegurado que no descarta que se vayan a aprobar los Presupuestos

También en el Mercado de San Antón, ha tenido lugar la tertulia de actualidad con Ángeles Caballero, Rafa Latorre y Rubén Amón

Dentro de este especial con motivo de la semana de la radio, Javier Ruiz Taboada ha tenido un momento para rememorar junto con Alsina sus primeros recuerdos de la radio. "Muchas veces me he preguntado por qué trabajo en la radio y luego me acuerdo que yo esperaba ponerme malo para quedarme en casa escuchando la radio y no ir al colegio", ha contado

Tras esto, Carlos Alsina se ha trasladado a la plaza de Chueca, donde se ha encontrado con Leo Harlem que estaba haciendo publicidad de la película 'Perdiendo el este' megáfono en mano

Muy cerca de la Plaza de Colón, Alsina ha entrevistado al descubridor de América, Cristóbal Colón (Goyo Jiménez), el cual asegura que acaba de publicar un libro 'Manual de resistencia del descubridor'

Aprovechando que Sergio del Molino se encuentra en los alrededores, Carlos Alsina y él han decidido dar un paseo por el interior de la Biblioteca Nacional, donde charlan con Joseph Snow, un visitante diario que desde hace 44 años estudia la obra de 'La Celestina'

Uno de los momentazos del Especial ha sido cuando Carlos Alsina ha hablado de radio con José María García que ha felicitado al presentador por la iniciativa: "la radio tiene que salir a la calle, me parece un invento tuyo de cojones"

Buscando localización para el capítulo especial de la radionovela, Alsina se encuentra a Josemi que ha abierto al equipo las puertas del teatro Marquina para este evento

En la puerta del Teatro Marquina, Carlos Alsina se ha encontrado a Carlos Pumares que le ha hablado sobre sus inicios en la radio y su programa 'Polvo de estrellas'.

Una vez dentro del teatro, Julián López y Miki Esparbé han hablado sobre 'Perdiendo el Este' y además han intentado conseguir un papel en la radionovela

Como colofón a este programa, terminamos con un capítulo especial de La novela de las 12 y... desde el Teatro Marquina