Con qué frecuencia deberías apagar tu teléfono móvil: esto es lo que dice la NSA

Los teléfonos móviles son dispositivos que cada vez sufren más amenazas exteriores. Las estafas y otros problemas de ciberdelincuencia se han incrementado en los últimos tiempos, con una complejidad que en ocasiones puede dañar de manera grave la seguridad del terminal.

Por ello, la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU ha emitido una serie de pautas a tener en cuenta para el mantenimiento necesario en nuestros dispositivos.

Cada cuánto tiempo es recomendable apagar tu teléfono móvil

Entre ellas, desactivar el Bluetooth cuando no se está utilizando, no conectarse a una red Wi-Fi pública, actualizar siempre el sistema operativo o no tener conversaciones sensibles en dispositivos personales, entre otros consejos.

Una de las principales recomendaciones es apagar tu teléfono móvil una vez a la semana. La agencia afirma que es clave reiniciar el dispositivo para hacer frente a amenazas de seguridad y permitir al sistema realizar sus funciones de manera suave y eficiente.