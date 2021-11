Las predicciones futuristas de Jeff Bezos: humanos en el espacio y la Tierra como 'resort' de vacaciones

LEER MÁS Tom Hanks rechazó el viaje al espacio que le ofreció Jeff Bezos por 28 millones de dólares

Jeff Bezos, el accionista mayoritario de Amazon, el periódico The Washington Post y la compañía aeroespacial Blue Origin se ha pronunciado sobre el futuro de la humanidad y ha confesado que cree que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta y que acabaremos viviendo en colonias del espacio.

Bezos apuesta por la formación de colonias como algo obligado para la humanidad. De hecho, no considera una opción la posibilidad de habitar otro planeta y reiniciar la vida humana en él.

El futuro será similar a una película de ficción según Bezos

En un acto organizado por el Programa Paul y Nancy Ignatius en la Catedral Nacional de Washington que llevaba por nombre "Nuestro futuro en el espacio", el multimillonario afirmó que nuestra civilización se mudará al espacio, donde podremos trabajar y educar a nuestros hijos gracias a su compañía Blue Origin.

"Durante siglos, muchas personas nacerán en el espacio. Será su primer hogar. Nacerán y vivirán en estas colonias, y luego visitarán la Tierra de la misma manera que usted visitaría el Parque Nacional de Yellowstone", comentó Bezos en este último evento en el que participó.

La única alternativa para restaurar la naturaleza de la Tierra

Durante la intervención, el fundador de Amazon y Blue Origin sugirió que las colonias espaciales son la única alternativa para el futuro de la humanidad. Bezos cree que la única manera de preservar la Tierra tal y como la conocemos es haciendo las maletas e irnos a vivir al espacio. “ Tenemos que restaurar nuestra naturaleza y la única manera es viviendo en otro sitio”, afirma.

Además, propone hábitats flotantes que simulen el clima de la Tierra y la atracción gravitacional. Se refiere a estos como cilindros flotantes y giratorios que podrían albergar hasta un millón de personas y tener "ríos, bosques y vida silvestre", como la Tierra.

"Salir de la Tierra para proteger La Tierra"

El multimillonario dijo que el ritmo de crecimiento de la población mundial no es sostenible a largo plazo. Por ello apunta que “el objetivo de la compañía es crear las carreteras espaciales para que las siguientes generaciones construyan la vida en el espacio”.

Sobre la vida extraterrestre ha asegurado que cree en la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. "Cómo no va a haber extraterrestres en las más de 200 mil millones de estrellas de nuestra galaxia". Aunque del mismo modo, no cree que los aliens hayan visitado la Tierra porque "no tienen interés en dejar su sistema solar".

La entrevista está disponible íntegra en el vídeo bajo estas líneas.