Tom Hanks aclaró el rumor sobre si el fundador de Amazon, Jeff Bezos, le había ofrecido la oportunidad de viajar al espacio en su propio cohete Blue Origin y convertirse así en unos de los primeros civiles en experimentar el turismo espacial.

Fue en el programa de Jimmy Kimmel Live donde el famoso actor y protagonista de Forrest Gump habló acerca del tema.

"Sí, así es. (Podía ir al espacio) siempre que yo lo pagara... ya sabes, cuesta como 28 millones de dólares, me va bien Jimmy, me va bien, pero no voy a pagar 28 millones", reveló Hanks del motivo por el que no quiso ir al espacio.

El actor de 65 años inició su carrera en los años 80 y ha participado en más de 100 proyectos entre películas y series como Náufrago, Atrápame si puedes, La Terminal y El Código DaVinci, entre muchas otras, por lo que se calcula que posee una fortuna de más de 400 millones de dólares.

El viaje le costaría un 7% de su patrimonio

Aún así, el actor no quiso pagar por pasar unos pocos minutos en el espacio. "¿Sabes qué?, podríamos simular la experiencia de ir al espacio ahora mismo. Es un viaje de unos 12 minutos, ¿verdad?", bromeó el actor, mientras hacía movimientos de viaje en su sillón.

El canadiense William Shatner, quien interpretó al capitán Kirk en Start Trek sí lo hizo . El actor se convirtió así en la persona de más edad que ha volado al espacio. En su caso, el viaje fue gratis ya que Bezos es un fan confeso de Star Trek. Tanto, que incluso hizo realidad uno de sus sueños: un cameo en una de las películas de la saga. Algo que logró en 2016 en Star Trek más allá.