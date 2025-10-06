El Nobel de Medicina 2025 es para Brunkow, Ramsdell y Sakagucji por sus hallazgos sobre la "tolerancia inmunológica"

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 ha sido concedido a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi por sus "descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica", un mecanismo esencial que permite al sistema inmunitario distinguir entre las células propias del organismo y los agentes extraños. La decisión fue anunciada este lunes por la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo.

El galardón reconoce investigaciones que han revolucionado la comprensión del sistema inmunitario y su papel en enfermedades autoinmunes, cáncer o trasplantes. Los tres científicos identificaron los procesos por los cuales el cuerpo evita atacar sus propios tejidos, un fenómeno clave para mantener el equilibrio del sistema inmunológico.

Los trabajos de Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi demostraron que existen mecanismos activos en la periferia del organismo que impiden las reacciones autoinmunes.

Lás células T

Su hallazgo más destacado fue la identificación de las células T reguladoras, un tipo de linfocito que actúa como guardián del sistema inmune y que evita respuestas inmunes descontroladas.

Otro de los hitos de sus investigaciones fue el descubrimiento del gen FOXP3, imprescindible para el desarrollo de estas células reguladoras. Las mutaciones en ese gen pueden provocar enfermedades autoinmunes graves, como el síndrome IPEX, y esto abre nuevas líneas de investigación sobre terapias inmunológicas y tratamientos personalizados.

¿Qué suponen estos descubrimientos?

El impacto de estos descubrimientos es amplio. Han permitido diseñar estrategias más eficaces para tratar enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la esclerosis múltiple o el lupus, así como mejorar los resultados en trasplantes de órganos. Además, sus avances han sido clave para desarrollar inmunoterapias contra el cáncer que modulan la respuesta del sistema inmune según las necesidades de cada paciente.

El Nobel de Medicina, dotado con 11 millones de coronas suecas (casi un millón de euros), es el primero que se entrega cada año y abre la semana de anuncios de los galardones que concede la Fundación Nobel. En los próximos días se conocerán los nombres de los premiados en las categorías de Física, Química, Literatura, Paz y Economía.