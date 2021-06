Conferencia Nintendo Direct E3 2021: horario y dónde ver online hoy

Nintendo pone fin al E3 2021 con su conocido formato de Direct que tendrá lugar este martes 15 de junio. La compañía nipona presenta sus novedades para lo que resta de año y puede que con sorpresa en forma de 2022.

El evento dura 40 minutos y estará centrado principalmente en software para Nintendo Switch, con juegos que llegarán este 2021. Además, al Direct le seguirá un Nintendo TreeHouse Live, en el que Nintendo suele mostrar gameplay de los títulos anunciados en la presentación.

El TreeHouse Live tendrá una duración aproximada de tres horas, en la que personal de la compañía japonesa mostrará en movimiento algunos de los juegos que estarán disponibles a lo largo de este año.

Zelda, Mario o Metroid: ¿qué se puede esperar del Nintendo Direct?

Como es habitual, los rumores han estado muy presentes desde que Nintendo anunció que tendría presencia en el E3. Lo más esperado por los fans, alguna novedad en forma de trailer de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que se anunció en 2019 y del que todavía no existe ningún nuevo vídeo o gameplay.

¿Y por qué cabe esperar algo de la secuela de Breath of the Wild? Porque es el 35 aniversario de la saga The Legend of Zelda, por lo que se prevén incluso más novedades en este sentido: también está en el aire el rumoreado pack con los ports de Wind Waker y Twilight Princess, antiguos capítulos que también podrían llegar a Switch este año.

Los fans también esperan la llegada de un Metroid en 2D, en el que sería el regreso de Samus de la mano de Mercury Steam, el estudio español que ya se encargó de Metroid: Samus Returns, el título de Nintendo 3DS que salió el pasado año 2017. Y es que también es el aniversario de la saga Metroid, junto con Donkey Kong: los dos cumplen 35 años, por lo que los rumores también apuntan a la posible vuelta del simio de Nintendo.

Un remake de un antiguo Fire Emblen y otros títulos como Wario Ware o Super Mario Party 2 completan la parrilla de rumores junto a los ya anunciados Bayonetta 3 y Metroid Prime 4 (aunque estos dos últimos con probabilidades remotas de aparecer en el Nintendo Direct).

Horario del Nintendo Direct en el E3 2021

La guinda del E3 2021 es el Nintendo Direct, que tiene lugar este martes 15 de junio a las 18:00 horas (horario peninsular). El evento consiste en un vídeo cerrado de 40 minutos en el que la compañía japonesa ofrece sus novedades para la consola Nintendo Switch, a lo que se sumará un TreeHouse Live con un directo en el que se mostrará un gameplay de algunos de los nuevos títulos que llegan a la híbrida de Nintendo.

Dónde ver online el Nintendo Direct

El evento de Nintendo se podrá seguir de manera totalmente gratuita a través de los canales oficiales de Nintendo en Youtube, así como un seguimiento de novedades en forma de tuits en el Twitter oficial de Nintendo España, Nintendo o Nintendo of America.