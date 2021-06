¿Por qué no va Sony al E3 2021?

El E3 2021 no contará con la presencia de Sony. Títulos como Horizon: Forbbiden West o God of War: Ragnarok no se podrán ver en la conferencia de este año, que también se celebrará de manera digital debido a la pandemia.

Un año más, Sony confirmó que sus planes no pasaban por asistir a la conocida feria de videojuegos, siguiendo así el patrón de las anteriores ediciones de 2019 y 2020.

Así, será el tercer año consecutivo en el que la compañía japonesa no participa en el E3. Todo comenzó en 2019, cuando Sony justificó su ausencia explicando que buscaban "nuevas oportunidades" para "conectar" con su comunidad.

Meses después, desde la empresa nipona aseguraron que los tiempos habían cambiado, así como el E3 y su forma de impacto hacia los jugadores. Por ello, Sony decidió que no necesitaba acudir a la feria para trasladar su mensaje a los aficionados.

A partir de entonces, el E3 fue perdiendo importancia para Sony, que ha estado más ligada a eventos organizados por Geoff Keighley. El conocido periodista de videojuegos participa en el Summer Game Fest, donde Sony aparece como firma, aunque sin conferencia propia confirmada; además, la Gamescom y The Game Awards.

Los títulos más esperados de Sony en PlayStation

A finales de mayo, Sony ofreció un State of Play dedicado en exclusiva a Horizon Forbbiden West, la esperada secuela de la historia protagonizada por Aloy que triunfó en su estreno en PlayStation 4.

Además de Horizon, Sony anunció recientemente que el nuevo God of War se retrasa hasta 2022, al igual que Gran Turismo 7. Pese a los retrasos, los estudios de Sony desarrollan más de 20 juegos en la actualidad.

Otro de los juegos destacados es Ratchet and Clack: Una dimensión aparte, que verá la luz este viernes 11 de junio y ya ha cosechado grandes críticas entre la prensa especializada.

Calendario del E3 2021

Sony no acude a la cita, aunque el resto de compañías estará presente en un E3 que ya ha confirmado todos los horarios. Esta es la hora de cada una de las conferencias y aquí puedes consultar el calendario al completo:

Viernes 11 de junio

Koch Primetime (21:00 horas)

Sábado 12 de junio

Guerrilla Colective (17:00 horas)

Wholesome Direct (19:00 horas)

Ubisoft (21:00 horas)

Devolver Digital (22:30 horas)

Gearbox (23:00 horas)

Domingo 13 de junio

Xbox y Bethesda (19:00 horas)

Square Enix (21:15 horas)

Warner Bros (23:00 horas)

PC Gaming Show (23:30 horas)

Lunes 14 de junio

Take-Two (19:15 horas)

Limited Run Games (22:00 horas)

Capcom (23:30 horas)

Martes 15 de junio

Nintendo Direct (18:00 horas)

Bandai Namco (23:25 horas)