Cómo ver las historias de Instagram sin que nadie se de cuenta

¿Quién no ha querido alguna vez cotillear las redes sociales de otra persona? Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y es que desde que llegaron las redes sociales a nuestra vida, somos partícipes del día a día de los demás. Concretamente, Instagram tiene una de las funciones favoritas de los usuarios: las historias, también conocidas como 'Stories'.

La opción ofrecida por una de las aplicaciones más populares en los últimos años permite publicar fotografías y vídeos que desaparecen a las 24 horas, lo que significa que los distintos perfiles puedan compartir cada momento de su rutina diaria. No obstante, existe un gran problema: quienes suben historias pueden ver quién las ha visualizado, por lo que chismear a personas que no forman parte de nuestra lista de seguidores se vuelve algo más complicado, pero no imposible. Descubre cómo hacerlo.

Cómo ver 'Stories de Instagram' de forma anónima

Estas son algunas opciones con las que no deberías tener problema alguno para poder ver historias de Instagram en anónimo:

Habilita una segunda cuenta de Instagram

Para curiosear las historias y vídeos de otros sin que estos sepan quién eres puedes abrirte una cuenta alternativa de Instagram que nadie pueda relacionar contigo. De esta manera, si la persona que te interesa tiene la cuenta pública podrás cumplir con tu objetivo de no perderte nada del contenido que sube. Además, es una opción muy cómoda ya que es muy sencillo gestionar simultáneamente dos perfiles desde la aplicación oficial.

Historias de Instagram en 'Modo Avión'

Accede a Instagram y cuando se hayan cargado las historias de la parte superior activa el modo avión en tu teléfono. La app reproducirá todo el contenido aunque no tengas conexión, por lo que la red social no te detectará.

[[H3:Otras aplicaciones para ver ‘Instagram Stories’ anónimamente]]

Uno de los mejores métodos para no dejar rastro y ver historias de Instagram en anónimo consiste en emplear herramientas no oficiales.

Las mejores opciones si usas un Android:

1. BlindStory: permite buscar, reproducir y descargar las historias de Instagram sin quedar registrado.

2. SilentStory: también permite la búsqueda, reproducción y descarga de las historias, pero en este caso, sin iniciar sesión.

Las mejores opciones si usas un iPhone:

1. Anon IG Viewer: en este sitio web tendrás que escribir el nombre del usuario del que quieres ver historias y contenido para que estas aparezcan.

2. InstaStories: con esta opción podrás ver de forma anónima el perfil de quien desees, siempre y cuando sea público.

Ahora solo queda que escojas la opción que mejor se adapta a tus necesidades y que puedas cumplir con tu cometido en "modo ninja".