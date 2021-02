Cómo programar el envío de mensajes en WhatsApp

Los recordatorios ya pueden pasar a la historia. Tampoco necesitas estar pendiente de la hora para enviar un mensaje en un momento concreto, pues, gracias a aplicaciones de terceros, es posible programar WhatsApps para que se envíen cuando quieras.

Una de las aplicaciones fáciles de usar que permiten programar mensajes es Wasavi, disponible en Google Play. Su desarrollador, Rockn null, la describe como un “chat automático y programador para WhatsApp”.

Una vez descargada, no necesita registro, pues el usuario únicamente debe otorgar permiso para acceder a sus contactos y para superponerse a otras aplicaciones (WhatsApp). Asimismo, el desarrollador deja claro que “no almacena ni recoge ninguna información ni mensajes que envíes a tus contactos”.

Para programar el mensaje, es tan sencillo como entrar en la conversación de la persona a quien se desea enviar este, pinchar en el banner y seguir estos pasos:

1. Selecciona la opción ‘Schedule Message’.

2. Selecciona el contacto y escribe el mensaje.

3. Elige la fecha y la hora a la que quieres que lo reciba.

4. Clica en ‘Ask me before sending message’ si quieres confirmar el envío antes de que se produzca. Si prefieres que este sea automático, deja la casilla sin seleccionar.

Cuando llegue la hora programada, si has seleccionado la casilla de confirmación, tendrás la opción de enviar o modificar el mensaje antes. Además, aparecerá una cuenta atrás.

También puedes hacerlo directamente desde la propia aplicación. Sin embargo, debes tener en cuenta que este envío solo funciona si el móvil está desbloqueado o no tiene contraseña.

Planifica llamadas, correos y mensajes en cinco pasos

Si Wasavi no te convence, otra opción con una funcionalidad parecida es SKEDit, que permite también programar correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas, disponible en Google Play.

Para poder usarla, el usuario debe conceder permiso para acceder a WhatsApp o a la aplicación en la que se quiere programar el mensaje. Y, una vez hecho esto, se ha de seguir este procedimiento:

1. Abre WhatsApp.

2. Elige el contacto a quien quieres que se envíe el mensaje.

3. Escribe el mensaje y adjunta alguna imagen, vídeo, audio o documento que quieras enviar.

4. Establece el día y la hora a la que quieres que se envíe y pulsa en el icono de aceptar.

5. Selecciona la opción ‘Preguntar antes de enviar’

Como ocurría con Wasavi, SKEDit no funciona si el teléfono está bloqueado, por lo que es recomendable pulsar la opción de ‘preguntar antes de enviar’ para que recuerde a los usuarios que ha llegado la hora.