¿Piensas compartir un décimo de lotería? Esto es lo que debes tener en cuenta según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios explica, a través de unas recomendaciones para comprar y compartir lotería y cuáles son los pasos a seguir para no quedarte sin tu premio.

Es muy común compartir lotería con familiares, amigos o compañeros de trabajado, pero aunque muchos deciden compartir los gastos de los décimos de la Lotería de Navidad, en caso de hacerse con el 'gordo' no todos están dispuestos a deshacerse de una parte del premio.

Por eso, la OCU ha publicado unas recomendaciones para comprar y compartir lotería. En primer lugar, la organización indica que si la lotería se compra por internet hay que asegurarse de que se hace en páginas oficiales o directamente en la web de loterías y apuestas del estado.

Al comprar online se recibe un comprobante electrónico de los décimos adquiridos: ese documento electrónico tiene la misma validez legal que el décimo en papel y acredita la propiedad del décimo. Los décimos originales se depositan en la caja fuerte de la administración de lotería.

¿Qué hacer en caso de pérdida o robo de un décimo?

En caso de pérdida o robo del décimo, la OCU dice que debe denunciarse ante la Policía Nacional o Guardia Civil y comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado. Si se estropea, se debe acudir a la administración de lotería para rellenar un formulario y entregarlo luego a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas.

En la denuncia se debe hacer constar el mayor número de datos posible y todas las circunstancias del hecho, aportar posibles pruebas —fotos o fotocopias del décimo—, identificando claramente el documento número, serie y fracción. Con la denuncia se puede paralizar el pago hasta que el juez resuelva quién es el verdadero dueño.

¿Qué hacer si se comparte un décimo?

Cuando el décimo sea compartido, OCU recomienda no cobrar el premio una sola persona sin identificar al resto; al repartirlo, puede parecer que está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones.

Un décimo de Lotería es un documento al portador y, en principio, el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. En el caso de que se comparta, basta con que el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario) en la que se indique que tal persona juega en ese número, serie, fracción y sorteo, una cantidad de euros determinada.

También vale enviar una foto del décimo por email o por WhatsApp: sirve de prueba siempre y cuando aparezcan los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno.

Cobro de un premio compartido

La OCU indica que a la hora de cobrar un premio compartido hay que identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Una vez hecho esto, los bancos pueden abonar el premio entero (después de descontar el importe por el cual se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido.

No es conveniente cobrar la totalidad del importe sin identificar antes a los otros participantes

No es conveniente cobrar la totalidad del importe sin identificar antes a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que se está donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. Además, hay que tener en cuenta que Hacienda retiene automáticamente el 20% de la parte del premio que exceda del mínimo exento de 40.000 euros por cada décimo, no por cada persona agraciada. Es decir, se descuenta el impuesto y después se reparte la cantidad neta entre los partícipes. El premio no se declara en el IRPF, los rendimientos que genere, sí.

Por último, la organización recuerda que el derecho a cobrar los premios caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.