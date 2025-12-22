Cuánto dinero ganas por la última cifra del Gordo de la Lotería de Navidad 2025: el reintegro

Es el premio de consolación por excelencia, pero también el más celebrado por su frecuencia. Si la última cifra de tu décimo coincide con el Gordo de la Lotería de Navidad, estás de enhorabuena: no has perdido dinero.

Acertar la última cifra del primer premio supone ganar el famoso reintegro. A continuación te explicamos la cuantía exacta y, lo más importante, qué pasa si aciertas la última cifra de los otros premios grandes.

20 euros: lo comido por lo servido

El premio por acertar la última cifra del Gordo es exactamente el importe que costó el décimo: 20 euros. Esto te permite recuperar la inversión inicial y, como se suele decir popularmente, "volver a jugar" en el Sorteo del Niño.

Premio por décimo: 20 euros.

Premio por serie: 200 euros.

Ojo: Solo el Gordo tiene reintegro

Esta es la gran confusión de cada 22 de diciembre. A diferencia del Sorteo del Niño (que tiene tres reintegros) o de los sorteos semanales de los jueves y sábados, en la Lotería de Navidad solo existe un reintegro: el del primer premio.

Última cifra del Gordo: ganas 20 euros.

Última cifra del 2º Premio: 0 euros (no tiene premio).

Última cifra del 3º Premio: 0 euros (no tiene premio).

Última cifra de 4º y 5º premio: 0 euros.

Por tanto, si tu décimo acaba en el número del segundo premio, lamentablemente no recuperas el dinero (a menos que coincida casualmente con el del Gordo).

Comprobador de Lotería de Navidad

¿Es acumulable a otros premios?

Sí, totalmente. El reintegro es compatible con cualquier otro premio que no sea el propio Gordo.

El caso más habitual es tener una Pedrea y además el Reintegro.

Si tu número ha sido cantado con "mil euros" (Pedrea) y además acaba igual que el Gordo.

Cobras: 100 € (Pedrea) + 20 € (Reintegro) = 120 euros al décimo.

Dónde y cuándo cobrarlo

Al ser un premio menor, la agilidad es máxima.