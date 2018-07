Territorio Ajram: 'Hace meses que a España no la gobierna un español'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha detallado los nuevos ajustes económicos. Ha anunciado que el IVA subirá del 18% al 21%, y el tipo reducido del 8% al 10%. Además, se reducirá la prestación por desempleo a partir del sexto mes, se eliminará la segunda paga extra de altos cargos y funcionarios, se reducirá en un 30% el número de concejales y se eliminará la deducción por compra de vivienda

Josef Ajram analiza 'el gran paquete' de recortes anunciado hoy por el presidente del Gobierno del que dice 'era algo muy esperado y que no nos ha de sorprender'. 'Son medidas que no son muy populares. Y no las ha propuesto el presidente del Gobierno, porque hace meses que a España no la gobierna un español'

Además explica que 'estamos ya al filo de la navaja y están impidiendo que no caigamos. Las medidas nos las mandan desde fuera, porque vamos a golpe de Europa'

También, hablamos con Luis Pineda, Presidente de Ausbanc, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, sobre la condición de la quita de las preferentes, que ha puesto Bruselas para el rescate de las entidades bancarias que lo necesiten, de lo que asegura 'hay que demandar porque a mucha gente se les engañó en la comercialización'