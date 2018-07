Esta semana se dieron cita 178 países en Berlín con motivo de la ITB. El país invitado, Indonesia, fue el encargado de inaugurar el certamen con un espectáculo lleno de colorido. La maestra de ceremonias fue Ángela Merkel, faltaría más, que para eso era la anfitriona. Las novedades no lo han sido tanto, vamos, que se que se veía venir, el protagonismo se lo han llevado Asia y Latinoamérica, destinos emergentes que acaparan la atención de los viajeros del mundo en este momento tanto como destinos receptores como emisores.

Pero no perdamos la autoestima, porque nuestro país se mantiene en el 2013 como el destino preferido de los viajeros del resto de Europa según una encuesta realizada por el Eurobarómetro en 13 países de la UE, el 12% de los europeos vendrán a España de vacaciones este año y el 44% de los españoles se irán vacaciones a pesar de la crisis, aunque sólo el 38% aumentará su presupuesto vacacional. A pesar de todo, la demanda de vuelos al resto de Europa para Semana Santa crece más del 30% según los datos que ofrece Rumbo, la agencia de viajes líder en ventas online según la IATA. Fabio Cannavale, Presidente de Bravofly Rumbo avisa de “que si reservamos con tiempo las vacaciones podemos encontrar mejores ofertas a la hora de viajar”, algo que los españoles no teníamos muy claro hasta hace poco. Rumbo también nos ofrece una lista de los 10 destinos preferidos por los viajeros europeos para esta Semana Santa: Madrid, Barcelona Londres, Palma de Mallorca, París, Berlín, Sevilla, Tenerife, Roma y Gran Canaria, sin embargo para los viajeros españoles también son atractivos destinos como Sevilla, Málaga, Valencia y Santiago de Compostela. Cabe destacar por encima de todo el crecimiento del 33% en estas fechas, de reservas de vuelos a Canarias y Baleares, no es de extrañar que el Presidente Bauzá destacara en Berlín la consolidación del turismo alemán hacia las islas Baleares en el último trimestre del 2012 con un crecimiento del 13%.



Y hablando de crecimientos, tenemos que destacar el aumento de vuelos desde el Aeropuerto del Prat en el 2013 tanto a nivel intercontinental (34 destinos) como la recuperación de los vuelos a Chicago y Fez en Marruecos. El Prat en el 2012 ha crecido en pasajeros un 2,2% hasta superar los 35 millones de viajeros, sin embargo el Aeropuerto del Prat tiene una asignatura pendiente en materia de conectividad aérea ya que no llegan al 5% los viajeros que utilizan el Prat en tránsito. En cuanto a las noticias en torno a los aeropuertos de Ciudad Real y Castellón, demasiadas especulaciones a mi entender, como se especula demasiado con el conflicto de Iberia y el futuro de Vueling, y la vida de Casa Real Española, nosotros nos alegramos de la rápida recuperación de su Majestad, el mejor Embajador y defensor que ha tenido España en los momentos difíciles, pero de eso no se habla, ¿para qué?



La filial de Iberia Air Nostrum también amplia siete rutas a diferentes ciudades españolas desde el aeropuerto de Santiago de Compostela para este verano. Mejor noticia sería que se firmara un acuerdo entre los Sindicatos e Iberia, pero al parecer contra las opiniones de los prócer del Turismo de nuestro país, de los ciudadanos de a pie -que nadie piensa en ellos-, y del mediador cualificado que aceptaron ambas partes, tendremos que seguir esperando.